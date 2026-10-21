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डांसर को थप्पड़ मारने वाला दारोगा सस्पेंड, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

दारोगा अनिल कुमार सिंह ( ETV Bharat )

इस बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद से पूरे बेगूसराय जिला पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर इस शर्मनाक घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद से ही पुलिस पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भारी दबाव बना हुआ था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है.

बेगूसराय पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 'वैष्णवी दुर्गा स्थान, पानागाछी' पूजा पंडाल में यह घटना हुई थी. वहां विधि-व्यवस्था संधारण के दौरान कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने और मंच पर बेहद अमर्यादित आचरण करने के गंभीर आरोप में पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सस्पेंड किया गया है. पुलिस विज्ञप्ति (ETV Bharat) क्या है मामला? दरअसल, यह पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 'वैष्णवी दुर्गा स्थान, पानागाछी' में आयोजित सांस्कृतिक जागरण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है. मंगलवार की रात स्थानीय लोगों के द्वारा भक्तिमय जागरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था. इस दौरान वहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी. कार्यक्रम का आयोजन करने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पूरा जागरण कार्यक्रम सुबह तक चलना निर्धारित था. हालांकि कार्यक्रम के दौरान ही तैनात दारोगा अनिल कुमार सिंह अचानक मंच पर चढ़ गए. उन्होंने कहा कि सुबह के तीन बज चुके हैं और अब तुरंत इस कार्यक्रम को बंद करो. लोगों ने बताया कि दारोगा के कहने के बाद वे लोग वैसे भी कार्यक्रम को खत्म ही करने वाले थे. इसी बीच दारोगा अनिल कुमार सिंह अचानक तैश में आ गए और उन्होंने मंच पर मौजूद महिला डांसर को सरेआम एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया. मंच पर मौजूद दारोगा (ETV Bharat)