आदतन चोर पुलिस के रडार पर, छठ के दौरान रहेगी खास नजर
रांची में छठ महापर्व के दौरान चोरों पर पुलिस की खास नजर रहेगी. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 11, 2026 at 4:39 PM IST
रांचीः लोक आस्था के महापर्व छठ को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है. इस बार पुलिस की नजर केवल छठ घाटों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि त्योहार के दौरान खाली रहने वाले घरों पर भी रहेगी. शहर से बाहर जाने वाले परिवारों के बंद घरों को निशाना बनाने वाले आदतन चोर पुलिस की रडार पर होंगे. ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा और उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी. वहीं, छठ महापर्व के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों में दो हजार से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती होगी.
थानेदारों को दिया गया निर्देश
छठ की सुरक्षा तैयारियों को लेकर बुधवार को सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने रांची के सभी डीएसपी, थाना प्रभारियों और संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में छठ घाटों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, आपात स्थिति से निपटने और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. पिछले साल छठ के दौरान हुई चोरी की घटनाओं और उनके तरीके का भी विश्लेषण किया गया. इसके आधार पर सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के सक्रिय और आदतन चोरों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया.
बंद घरों की रेकी करने वालों पर रहेगी नजर
छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ घाटों पर जाते हैं, जबकि कई परिवार त्योहार मनाने के लिए अपने गांव या दूसरे शहर चले जाते हैं. ऐसे में खाली घरों में चोरी की आशंका बढ़ जाती है. इसे देखते हुए पुलिस उन अपराधियों को चिह्नित करेगी, जो पहले भी बंद घरों को निशाना बना चुके हैं. उनके संभावित ठिकानों और गतिविधियों की निगरानी होगी. जिन इलाकों से अधिक लोग बाहर जाते हैं, वहां नियमित गश्ती के साथ विशेष मोबाइल पुलिस टीम भी तैनात रहेगी. रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, ताकि घरों की रेकी करने वाले अपराधियों को समय रहते पकड़ा जा सके. मोहल्लों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी.
घाटों पर महिला पुलिसकर्मियों की अधिक तैनाती
छठ घाटों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. प्रमुख घाटों, तालाबों, डैम और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा. भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख सड़कों की निगरानी ड्रोन कैमरों से भी की जाएगी. पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. नशे की हालत में हंगामा करने वालों और हुड़दंगियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.
डैम और तालाबों पर रहेंगे गोताखोर
घाटों पर किसी भी तरह की अनहोनी रोकने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. बड़े तालाबों और डैम में एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की टीम के साथ स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की जाएगी. श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ नियंत्रण और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी होगी. वहीं, प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी विशेष तैनाती की जाएगी. छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ होगी. 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ्य और 16 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाएगा. चार दिवसीय महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी.
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