हेलमेट भूलने वालों पर भारी पड़ा सितंबर: रांची में कटे रिकॉर्ड 95 हजार से ज्यादा चालान, वसूला 6.47 करोड़ का जुर्माना
रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. एक महीने में 95665 चालान काटे हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 8:30 PM IST
रांची: अगर आप राजधानी रांची की सड़कों पर बिना हेलमेट, नो-पार्किंग या तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. रांची यातायात पुलिस इन दिनों नियमों की अनदेखी करने वालों पर पूरी तरह सख्त है. सितंबर के पूरे महीने में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक चौतरफा और जबरदस्त अभियान चलाया. दोपहिया, चारपहिया से लेकर ऑटो और टोटो तक, हर वाहन की सघन जांच की गई.
इस एक महीने की कार्रवाई में पुलिस ने कुल 95,665 चालान जारी किए हैं, जिनके तहत वाहन चालकों पर 6 करोड़ 47 लाख 15 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, गंभीर लापरवाही के 38 मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय (कोर्ट) भेजा गया है.
ट्रैफिक एसपी ने दी अभियान की जानकारी
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस विशेष अभियान की सफलता और आंकड़े साझा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. उन्होंने बताया कि यह सघन चेकिंग अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक पूरी मुस्तैदी के साथ चलाया गया. एसपी के अनुसार, इस पूरे अभियान के दौरान जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई, वह दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनना था.
हेलमेट न पहनना पड़ा सबसे भारी, 'नो पार्किंग' दूसरे नंबर पर
आंकड़ों पर नजर डालें तो इस अभियान में सबसे ज्यादा गाज बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर गिरी. पुलिस ने ऐसे 48,096 वाहन चालकों के चालान काटे, जो बिना हेलमेट के सफर कर रहे थे. वहीं, नियमों को ठेंगा दिखाने का दूसरा बड़ा जरिया 'नो पार्किंग' रहा. सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने और नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने के मामले में 35,046 चालान जारी किए गए. राजधानी में ये दोनों गलतियां ट्रैफिक जाम और हादसों की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी हैं.
रफ्तार के शौकीनों और रेड लाइट तोड़ने वालों पर भी कड़ा एक्शन
सड़कों पर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले रफ़्तार के शौकीनों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा. तेज गति से वाहन चलाने वाले 4,591 चालकों पर कार्रवाई की गई. वहीं, चौराहों पर लाल बत्ती (रेड लाइट) का उल्लंघन करने वाले 2,700 लोगों के चालान काटे गए. इसके अलावा, शॉर्टकट के चक्कर में गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन ले जाने के 1,121 मामले दर्ज किए गए.
बिना लाइसेंस और नो-एंट्री में घुसने वालों पर कस गया शिकंजा
यातायात नियमों के प्रति लापरवाही का आलम यह रहा कि 547 लोग बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी दौड़ाते पकड़े गए. वहीं, भारी वाहनों या प्रतिबंधित समय में नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराने के 548 मामले सामने आए.
सितंबर महीने के उल्लंघन का पूरा 'क्राइम ग्राफ'
सितंबर महीने में यातायात पुलिस की पैनी नजर से कोई भी नियम तोड़ने वाला बच नहीं सका. पुलिस द्वारा की गई कुल कार्रवाई का ब्योरा इस प्रकार है:
- बिना हेलमेट: 48,096 मामले
- नो पार्किंग / गलत पार्किंग: 35,046 मामले
- ओवरस्पीड (तेज रफ्तार): 4,591 मामले
- रेड लाइट उल्लंघन: 2,700 मामले
- गलत दिशा (रॉन्ग साइड): 1,121 मामले
- नो एंट्री उल्लंघन: 548 मामले
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस: 547 मामले
- पिलियन राइड (पीछे बैठे व्यक्ति से जुड़े नियम): 477 मामले
- फिक्स्चर लाइट का अवैध इस्तेमाल: 291 मामले
- फैंसी नंबर प्लेट: 244 मामले
- सीट बेल्ट नहीं लगाना: 235 मामले
- बिना इंश्योरेंस (बीमा): 169 मामले
- बिना यूनिफॉर्म (कमर्शियल वाहन): 158 मामले
- अतिरिक्त यात्री बैठाना: 133 मामले
- टो (Tow) वाहन से जुड़े नियम: 90 मामले
- मॉडिफाइड साइलेंसर (पटाखा छोड़ने वाले): 79 मामले
- प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल: 75 मामले
- शराब पीकर वाहन चलाना (ड्रंक एंड ड्राइव): 74 मामले
- ट्रिपल राइडिंग (तीन सवारी): 60 मामले
- ब्लैक फिल्म (शीशों पर काली फिल्म): 12 मामले
मकसद सिर्फ जुर्माना नहीं, जिंदगी बचाना है
यातायात पुलिस ने साफ किया है कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना या राजस्व वसूलना नहीं है. पुलिस का मुख्य लक्ष्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है, ताकि हर कोई सुरक्षित अपने घर पहुंच सके.
यातायात पुलिस की वाहन चालकों से खास अपील
रांची यातायात पुलिस ने शहर के तमाम नागरिकों और वाहन चालकों से मोटर वाहन अधिनियम का पूरी तरह पालन करने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि दोपहिया वाहन चलाते समय आईएसआई (ISI) मार्क हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही गाड़ी चलाते वक्त वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें. पुलिस ने लोगों से तेज रफ्तार, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, रेड लाइट पार करने और नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से बचने का आग्रह किया है, ताकि रांची को एक सुरक्षित और जाम-मुक्त शहर बनाया जा सके.
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