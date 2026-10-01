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हेलमेट भूलने वालों पर भारी पड़ा सितंबर: रांची में कटे रिकॉर्ड 95 हजार से ज्यादा चालान, वसूला 6.47 करोड़ का जुर्माना

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह बिना हेलमेट वाले चालक को समझाते हुए ( ETV Bharat )

रांची: अगर आप राजधानी रांची की सड़कों पर बिना हेलमेट, नो-पार्किंग या तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. रांची यातायात पुलिस इन दिनों नियमों की अनदेखी करने वालों पर पूरी तरह सख्त है. सितंबर के पूरे महीने में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक चौतरफा और जबरदस्त अभियान चलाया. दोपहिया, चारपहिया से लेकर ऑटो और टोटो तक, हर वाहन की सघन जांच की गई.

इस एक महीने की कार्रवाई में पुलिस ने कुल 95,665 चालान जारी किए हैं, जिनके तहत वाहन चालकों पर 6 करोड़ 47 लाख 15 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, गंभीर लापरवाही के 38 मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय (कोर्ट) भेजा गया है.

ट्रैफिक एसपी ने दी अभियान की जानकारी

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस विशेष अभियान की सफलता और आंकड़े साझा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. उन्होंने बताया कि यह सघन चेकिंग अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक पूरी मुस्तैदी के साथ चलाया गया. एसपी के अनुसार, इस पूरे अभियान के दौरान जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई, वह दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनना था.

हेलमेट न पहनना पड़ा सबसे भारी, 'नो पार्किंग' दूसरे नंबर पर

आंकड़ों पर नजर डालें तो इस अभियान में सबसे ज्यादा गाज बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर गिरी. पुलिस ने ऐसे 48,096 वाहन चालकों के चालान काटे, जो बिना हेलमेट के सफर कर रहे थे. वहीं, नियमों को ठेंगा दिखाने का दूसरा बड़ा जरिया 'नो पार्किंग' रहा. सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने और नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने के मामले में 35,046 चालान जारी किए गए. राजधानी में ये दोनों गलतियां ट्रैफिक जाम और हादसों की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी हैं.

रफ्तार के शौकीनों और रेड लाइट तोड़ने वालों पर भी कड़ा एक्शन

सड़कों पर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले रफ़्तार के शौकीनों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा. तेज गति से वाहन चलाने वाले 4,591 चालकों पर कार्रवाई की गई. वहीं, चौराहों पर लाल बत्ती (रेड लाइट) का उल्लंघन करने वाले 2,700 लोगों के चालान काटे गए. इसके अलावा, शॉर्टकट के चक्कर में गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन ले जाने के 1,121 मामले दर्ज किए गए.

बिना लाइसेंस और नो-एंट्री में घुसने वालों पर कस गया शिकंजा

यातायात नियमों के प्रति लापरवाही का आलम यह रहा कि 547 लोग बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी दौड़ाते पकड़े गए. वहीं, भारी वाहनों या प्रतिबंधित समय में नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराने के 548 मामले सामने आए.