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प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र: मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी की दो करोड़ की संपत्ति फ्रीज

आरोपी का आलीशान मकान, फार्म हाउस, गोट फार्म तथा लग्जरी कार फ्रीज.

Pratapgarh police froze the property and put up a notice board.
प्रतापगढ़ पुलिस ने संपत्ति फ्रीज कर लगाया बोर्ड (ETV Bharat Pratapgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
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प्रतापगढ़: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी जाहिद खान की मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति फ्रीज की. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश में मादक पदार्थ तस्करी के कुल तीन प्रकरण दर्ज हैं.

पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ ने बताया कि अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी बेडमा निवासी जाहिद खान की संपत्तियों को फ्रीज किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी जाहिद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत वित्तीय जांच की थी. जांच में पुलिस को बेडमा में आरोपी के नाम से आलीशान मकान, फार्म हाउस, गोट फार्म तथा एक लग्जरी कार की जानकारी मिली. इन संपत्तियों के संबंध में ग्राम पंचायत, पटवारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बैंक, आयकर विभाग और परिवहन विभाग से रिकॉर्ड जुटाया गया.

अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा बोले... (Video source: Office of the Superintendent of Police)

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नई दिल्ली से मिली मंजूरी: पुलिस के अनुसार, इन संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए आंकी गई. संपत्तियां फ्रीज करने के लिए 26 अगस्त को आदेश तैयार कर कॉम्पिटेन्ट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सफेमा, नई दिल्ली को भेजा गया था. सुनवाई के बाद 24 सितंबर को प्राधिकरण ने संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि कर दी. इसके बाद अरनोद पुलिस ने मौके पर फ्रीजिंग बोर्ड लगाकर संबंधित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया.

2011 से तस्करी मामलों में नामजद: पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ ने बताया कि जाहिद लंबे समय से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी से जुड़ा है. वर्ष 2023 में अरनोद क्षेत्र में ब्राउन शुगर से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपियों से 40 ग्राम और 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की थी. इसी मामले में जाहिद को गिरफ्तार किया था. वर्ष 2023 में अन्य एनडीपीएस प्रकरण में जाहिद से 40 ग्राम अफीम और 14 लाख 13 हजार रुपए नकद बरामद किए गए. मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में उससे ट्रक से 841 किलो डोडा-चूरा बरामद होने की बात पुलिस ने बताई. जाहिद अभी जमानत पर है.

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संपत्ति में ये शामिल: पुलिस के अनुसार, बेडमा में खसरा नंबर 525 की आबादी भूमि पर आलीशान मकान करीब 85 लाख रुपए का है.खसरा नंबर 875 की चरनोट एवं खसरा नंबर 1293/876 की भूमि पर फार्म हाउस और गोट फार्म बनाए गए. इनकी कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी गई. आरोपी के पुत्र नावेद खान के नाम वर्ष 2023 में खरीदी कार की वर्तमान कीमत करीब 15 लाख रुपए है.

मादक पदार्थों से कमाई संपत्ति: पुलिस ने कहा, मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से बनाई संपत्तियों को चिह्नित कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत फ्रीज की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. एसपी विशाल जांगिड़ ने बताया कि प्रतापगढ़ पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर रही है. उन्हें फ्रीज या ध्वस्त किया जा रहा है.

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