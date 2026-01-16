ETV Bharat / state

पलामू में दो अलग-अलग घटनाओं में पत्थर से कूचकर हत्या! चैनपुर में मर्डर के बाद शव को जलाया गया

पलामूः दो अलग-अलग घटनाओं में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है. एक घटना में हत्या के बाद शव को जला दिया गया है. जबकि दूसरे व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना के कांदू मोहल्ला में शुक्रवार को रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. जिसकी पत्थर से कुचलकर कर हत्या करने के बाद शव को कचरा से छुपाया गया था.

मॉर्निंग वॉक के दौरान लोग रेलवे ट्रैक के किनारे घूम रहे थे, इसी दौरान उन्हें शव नजर आया. जिसके बाद लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची. अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पांकी के रहने वाले एक परिवार ने इस मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना से संपर्क किया है. टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.

दूसरी घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा के इलाके की है, जहां पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर कर हत्या करने के बाद उसके शव को जलाया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस मृतक की भी पहचान नहीं हो पाई है. चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.