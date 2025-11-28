ई-रिक्शा में घूम-घूम कर बेच रहा था ब्राउन शुगर, पुलिस ने कारोबारी को धर दबोचा
पाकुड़ में पुलिस ने ई-रिक्शा में ब्राउन शुगर बेचने वाले को आरोपी को गिरफ्तार किया है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
Published : November 28, 2025 at 11:20 AM IST
पाकुड़: शहरी क्षेत्र में ई रिक्शा से घूम-घूम कर ब्राउन शुगर बेचने वाले एक कारोबारी को नगर थाने की पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस की कार्रवाई के दौरान शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक के निकट सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस पकड़े गए कारोबारी को अपने साथ नगर थाना ले गयी जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है.
ब्राउन शुगर की 13 पुड़िया बरामद
जानकारी देते हुए नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ई रिक्शा में घूम-घूम कर ब्राउन शुगर बेच रहा है. सुचना मिलने पर पुलिस ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शंभू शरण दत्त के नेत्तृत्व में अभियान चलाया और ई रिक्शा से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद कीं. पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया और ई रिक्शा को जब्त कर थाना ले गयी.
नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जायेगाः बबलू कुमार, थाना प्रभारी
थाना प्रभारी ने बताया कि इस कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पायेगा. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस नशा के खिलाफ अभियान चलाये हुए है और किसी भी नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जायेगा. आरोपी नवयुवकों को नशे का आदि बनाने का काम करता था. उन्होंने बताया कि पूर्व में कोई नशे के कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नाजमी आलम है जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकदमिया गांव का रहने वाला है. वह नवयुवकों को ब्राउन शुगर पहुंचाने के साथ ही नशे का आदि बनाने का काम करता था.- बबलू कुमार, नगर थाना प्रभारी
इधर पुलिस द्वारा ब्राउन शुगर के कारोबारी को गिरफ्तार किये जाने को लेकर खासकर शहरी क्षेत्र के लोग पुलिस कार्रवाई की तारीफ करने के अलावा नशे के कारोबारियों पर पूरी तरह लगाम लगाने और युवापीढ़ी को नशे की लत से बचाने की बात कर रहे है.
