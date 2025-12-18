ETV Bharat / state

नकली जमीन के नकली कागज: पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाकर ऋण लेने वाले गिरोह को किया पकड़ा

गिरोह पट्टों पर सरपंच और वीडीओ के फर्जी साइन कर उस पर लोन उठा लेते थे. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

fake land deed gang
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने केली ग्राम पंचायत के नाम पर फर्जी पट्टा तैयार कर ऋण लेने के आरोप में गुरुवार को चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपियों पर निंबाहेड़ा एवं कनेरा क्षेत्र में कई लोगों के फर्जी पट्टे बनाकर बैंकों से ऋण लेने का आरोप है, जिसकी विस्तृत जांच पुलिस कर रही है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 26 मई को केली ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी रामनारायण जाट ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि गांव के टीकमचंद कच्छावा के नाम से एक पट्टा ऋण देने वाली एक संस्था ने पंचायत में सत्यापन के लिए पेश किया था. पंचायत में इस पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं था.

पट्टे पर वर्तमान सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर थे और उंगलियों के निशान भी नकली थे. यह पट्टा पूरी तरह से फर्जी पाया गया. इस पर निम्बाहेड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में आरोपी टीकमचंद कच्छावा को गिरफ्तार किया गया. उसकी पूछताछ से पता चला कि यह फर्जी पट्टा मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले रोहित धनगर और निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के पुष्कर धाकड़ से बनवाया गया था. पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधीक्षक त्रिपाठी ने बताया कि पता चला कि पुष्कर धाकड़ लोगों के फर्जी पट्टे नीमच निवासी दिलीप कुमार नायक से बनवाकर रजिस्ट्री करवाता था और फिर रोहित धनगर उन पट्टों पर चोला मंडल फाइनेंस बैंक से ऋण पास करवाता था. इसके बदले में रोहित धनगर कमीशन लेता था. पुलिस ने अब तक टीकमचंद कच्छावा, रोहित धनगर, पुष्कर धाकड़ और गोपाल लाल को गिरफ्तार किया है. इन सभी के खिलाफ गंभीर अपराध का मामला दर्ज है और विस्तृत जांच जारी है.

कई बैंक और वित्त कंपनियों से संपर्क: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी रोहित धनगर, पुष्कर धाकड़ और दिलीप कुमार नायक ने कनेरा, गंगरार और निम्बाहेड़ा क्षेत्र में कई लोगों के फर्जी पट्टे बनवाए हैं. इन फर्जी पट्टों के आधार पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे आवास फाइनेंस बैंक, ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस बैंक आदि से ऋण लिए गए हैं. फर्जी पट्टों पर कितना ऋण लिया गया, इसकी जांच भी चल रही है.

संपादक की पसंद

