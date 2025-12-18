ETV Bharat / state

नकली जमीन के नकली कागज: पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाकर ऋण लेने वाले गिरोह को किया पकड़ा

चित्तौड़गढ़: जिले के कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने केली ग्राम पंचायत के नाम पर फर्जी पट्टा तैयार कर ऋण लेने के आरोप में गुरुवार को चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपियों पर निंबाहेड़ा एवं कनेरा क्षेत्र में कई लोगों के फर्जी पट्टे बनाकर बैंकों से ऋण लेने का आरोप है, जिसकी विस्तृत जांच पुलिस कर रही है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 26 मई को केली ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी रामनारायण जाट ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि गांव के टीकमचंद कच्छावा के नाम से एक पट्टा ऋण देने वाली एक संस्था ने पंचायत में सत्यापन के लिए पेश किया था. पंचायत में इस पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं था.

पट्टे पर वर्तमान सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर थे और उंगलियों के निशान भी नकली थे. यह पट्टा पूरी तरह से फर्जी पाया गया. इस पर निम्बाहेड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में आरोपी टीकमचंद कच्छावा को गिरफ्तार किया गया. उसकी पूछताछ से पता चला कि यह फर्जी पट्टा मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले रोहित धनगर और निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के पुष्कर धाकड़ से बनवाया गया था. पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया.