नकली जमीन के नकली कागज: पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाकर ऋण लेने वाले गिरोह को किया पकड़ा
गिरोह पट्टों पर सरपंच और वीडीओ के फर्जी साइन कर उस पर लोन उठा लेते थे. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : December 18, 2025 at 5:15 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने केली ग्राम पंचायत के नाम पर फर्जी पट्टा तैयार कर ऋण लेने के आरोप में गुरुवार को चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपियों पर निंबाहेड़ा एवं कनेरा क्षेत्र में कई लोगों के फर्जी पट्टे बनाकर बैंकों से ऋण लेने का आरोप है, जिसकी विस्तृत जांच पुलिस कर रही है.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 26 मई को केली ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी रामनारायण जाट ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि गांव के टीकमचंद कच्छावा के नाम से एक पट्टा ऋण देने वाली एक संस्था ने पंचायत में सत्यापन के लिए पेश किया था. पंचायत में इस पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं था.
पढ़ें: चाकसू नगर पालिका: फर्जी पट्टे के आरोप में चेयरमैन, ईओ, जेईएन व बाबू के खिलाफ मामला दर्ज
पट्टे पर वर्तमान सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर थे और उंगलियों के निशान भी नकली थे. यह पट्टा पूरी तरह से फर्जी पाया गया. इस पर निम्बाहेड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में आरोपी टीकमचंद कच्छावा को गिरफ्तार किया गया. उसकी पूछताछ से पता चला कि यह फर्जी पट्टा मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले रोहित धनगर और निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के पुष्कर धाकड़ से बनवाया गया था. पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया.
पढ़ें: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र :फर्जी पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री के नाम पर हंगामा
पुलिस अधीक्षक त्रिपाठी ने बताया कि पता चला कि पुष्कर धाकड़ लोगों के फर्जी पट्टे नीमच निवासी दिलीप कुमार नायक से बनवाकर रजिस्ट्री करवाता था और फिर रोहित धनगर उन पट्टों पर चोला मंडल फाइनेंस बैंक से ऋण पास करवाता था. इसके बदले में रोहित धनगर कमीशन लेता था. पुलिस ने अब तक टीकमचंद कच्छावा, रोहित धनगर, पुष्कर धाकड़ और गोपाल लाल को गिरफ्तार किया है. इन सभी के खिलाफ गंभीर अपराध का मामला दर्ज है और विस्तृत जांच जारी है.
यह भी पढ़ें: करौली : निलंबित सभापति रशीदा खातून की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी पट्टा जारी करने का मामला दर्ज
कई बैंक और वित्त कंपनियों से संपर्क: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी रोहित धनगर, पुष्कर धाकड़ और दिलीप कुमार नायक ने कनेरा, गंगरार और निम्बाहेड़ा क्षेत्र में कई लोगों के फर्जी पट्टे बनवाए हैं. इन फर्जी पट्टों के आधार पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे आवास फाइनेंस बैंक, ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस बैंक आदि से ऋण लिए गए हैं. फर्जी पट्टों पर कितना ऋण लिया गया, इसकी जांच भी चल रही है.