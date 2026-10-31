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पुलिस ने कोटा में पकड़ा 20 क्विंटल संदिग्ध मावा, फूड सेफ्टी अधिकारियों ने लिए नमूने

मौके पर कार्रवाई करती फूड सेफ्टी की टीम ( ETV Bharat Kota )

कोटा : दिवाली पर खपाने के लिए कोटा में लाया गया 20 क्विंटल संदिग्ध मिल्क केक किशोरपुरा थाना इलाके की सिंधी कॉलोनी में शनिवार को पकड़ा गया. इस संबंध में पुलिस की निशानदेही पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की. मामले में पुलिस को पहले सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाया गया और एक्शन लिया. 100 स्क्वायर फीट की दुकान में ही 20 क्विंटल माल रखा हुआ था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के लिए संदिग्ध मावे के नमूने भी लिए.