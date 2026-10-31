पुलिस ने कोटा में पकड़ा 20 क्विंटल संदिग्ध मावा, फूड सेफ्टी अधिकारियों ने लिए नमूने
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए.
Published : October 31, 2026 at 6:27 PM IST
कोटा : दिवाली पर खपाने के लिए कोटा में लाया गया 20 क्विंटल संदिग्ध मिल्क केक किशोरपुरा थाना इलाके की सिंधी कॉलोनी में शनिवार को पकड़ा गया. इस संबंध में पुलिस की निशानदेही पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की. मामले में पुलिस को पहले सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाया गया और एक्शन लिया. 100 स्क्वायर फीट की दुकान में ही 20 क्विंटल माल रखा हुआ था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के लिए संदिग्ध मावे के नमूने भी लिए.
त्योहार पर मिलावटखोरों पर नकेल डालने के लिए एक अभियान : कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दिवाली के त्योहार पर मिलावटखोरों पर नकेल डालने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत सूचना मिली थी कि सिंधी कॉलोनी में एक दुकान पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिल्क केक और मावा रखा गया है. इसकी सूचना पर पुलिस पहले मौके पर पहुंची और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से वार्ता की गई. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया. दुकान की जांच करने पर अलग-अलग पैकेट में 20 क्विंटल के आसपास मिल्क केक और मावा मिला. दुकान को बृजेश कुमार ने जमुना शंकर राठौड़ को किराए पर दिया हुआ है.
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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बंद करवा दिए मोबाइल : कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए. इस पूरे मामले को पुलिस टीम लीड कर रही थी. थानाधिकारी चेतन शर्मा ने बताया कि यह सामग्री दो अलग-अलग ब्रांड की थी. 48 कार्टून थे. जिनमें प्रत्येक में 16 डिब्बे थे. एक डिब्बे का वजन ढाई किलो था. इसके अनुसार कुल 1920 किलो माल मिल्क केक और मावा था. दो अलग-अलग ब्रांड के नमूने होने के चलते 6 नमूने लिए गए हैं. इनकी रिपोर्ट आने तक माल को सीज कर दिया गया है. घटिया मिलने पर इसको फिंकवाया जाएगा.
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