ETV Bharat / state

पुलिस के लिए मुसीबत बनी भैंस: दो दावेदार सामने आए तो थाने में खड़ी कराई, मेडिकल भी कराया पर सुलझा नहीं मामला

कोटा: शहर की कुन्हाड़ी थाना पुलिस एक अजीब मामले में फंस गई. यहां एक भैंस और उसके पाडे़ (बच्चा) को लेकर दो दावेदार सामने आ गए. भैंस के असली मालिक का पता लगाने में पुलिस के पसीने छूट गए. पुलिस ने भैंस की उम्र तय करने के लिए मेडिकल भी कराया लेकिन असली मालिक तय नहीं कर पाई. भैंस और पाड़ा फिलहाल पुलिस थाने में रखे गए हैं, जिन्हें गौशाला भिजवाया जाएगा ताकि दोनों दावेदारों में विवाद व झगड़ा ना हो.

कुन्हाड़ी थाना अधिकारी कौशल्या गालव ने बताया कि एक भैंस व पाडे़ के दो दावेदार लड़ते हुए थाने पहुंचे. पुलिस को भैंस को गाड़ी में लोड कर थाने मंगवाना पड़ा. भैंस की उम्र और मालिक का पता लगाने के लिए उसका मेडिकल कराया. एक व्यक्ति भैंस की उम्र 7 साल और दूसरा साढ़े 4 साल बता रहा है. मेडिकल में भैंस की उम्र चार से पांच साल आई है. संभवतः उसी की भैंस है. हालांकि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए. अन्य सबूत मांगे जा रहे हैं. उसके बाद भैंस के संबंध में फैसला होगा. अभी भैंस पुलिस कस्टडी में थाने में ही है. पुलिस दोनों पक्षों से और सबूत मांग रही है ताकि जिसकी भैंस है, उसे दी जा सके.

पढ़ें : खेत में भैंस घुसाने पर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग, पांच लोग घायल

ऐसे शुरू हुआ विवाद: हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने बताया कि बालिता रोड पर रहने वाले इंद्रजीत केवट की भैंस 4 माह पहले गुम गई थी. यह अभी तक नहीं मिली. 2 दिन पहले एक भैंस केवट के बाड़े में आ गई. उसने इसे बांध लिया. दूसरे पक्ष के रामलाल मेघवाल ने कहा कि दो दिन पहले उसकी भैंस गुम गई थी, जो इंद्रजीत के बाड़े में बंधी मिली है. जहां से रामलाल उसे ले आया. इस भैंस पर केवट ने अपना दावा कर दिया. इंद्रजीत केवट ने एसपी ऑफिस में परिवाद भी दिया. इस पर उच्चाधिकारियों ने ही मामले की जांच के निर्देश दिए.