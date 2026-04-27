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पुलिस ने पकड़ा वाहन चोर, जो नाबालिगों से करवाता था चोरियां, स्पेयर पार्ट्स खोलकर बेच देता

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी गोलू उर्फ रफ्तार एयरवॉल का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वह बड़ी मात्रा में चोरियों में लिप्त रहा है. उससे बरामद दुपहिया वाहनों में अधिकांश के इंजन या चेचिस खोलकर बेचे जा चुके हैं. यह कबाड़ियों या मैकेनिक्स को सामान बेचता था. इसके अलावा चोरी की बाइक्स को भी वह अन्य लोगों को बेच देता था. एसपी गौतम ने कहा कि नाबालिग बच्चों के जरिए यह दुपहिया वाहनों की चोरी करवा रहा था. इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.नए क्रिमिनल कानून में काफी सख्त धाराएं हैं.

कोटा: शहर पुलिस ने सोमवार को वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया. गिरोह का सरगना गोलू उर्फ रफ्तार नाबालिग बच्चों से वाहनों को चोरी करा रहा था. पुलिस ने उससे 10 बाइक और दो ऑटो बरामद किए. वह करीब 15 वाहन चुरा चुका. उसके खिलाफ बूंदी और बारां जिले में भी मुकदमे हैं. इसमें वह बोलेरो जीप व अन्य वाहन भी चुरा रहा था.

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सुनसान जगह खड़े वाहनों को बनाता निशाना: एसपी गौतम ने बताया कि अस्पताल के बाहर या किसी सरकारी कार्यालय के बाहर खड़े वाहनों को ज्यादातर यह चोरी का शिकार बनाता था, जिन्हें लोग लावारिस जगह पर नो पार्किंग एरिया में खड़े कर जाते हैं. इसके अलावा घर में खड़े बाइक भी चुरा लेता था. मार्केट के कई एरिया से भी वाहन चुराए. वाहनों को चुराने के बाद शिफ्टिंग के लिए ऑटो का उपयोग करता था. ऐसे में इससे दो ऑटो भी बरामद किए. पुलिस उपाधीक्षक चतुर्थ मनीष शर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि इससे और वाहन रिकवर होंगे. जिन लोगों को माल बेच रहा था और उन्होंने आगे चोरी का माल बेचा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसमें कुछ बाइक के स्पेयर पार्ट्स खोल कर बेच रहा था.

दुपहिया के पार्ट्स खोलकर बेचता था गिरोह (ETV Bharat Kota)

चोरी के बाद जंगल में छोड़ता वाहन: आरकेपुरम थाना प्रभारी व प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर 24 अप्रैल को आरोपी को पकड़ा. पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं. यह चोरी की बाइक को मुकुंदरा विहार या जंगल में छोड़ आता था. पुलिस से बचने और तकनीकी अनुसंधान से दूर रहने के लिए यह मोबाइल का उपयोग चोरी के समय नहीं करता था. इसके साथ ही घटना की पूरी रेकी भी पहले करता था. मोबाइल की लोकेशन का तकनीकी साक्ष्य में उपयोग होता है. इसका भी मिस यूज करने का काफी जरिया आरोपियों के लिए बन रहा है. इस पूरे मामले को हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पकड़ा है, क्योंकि आरोपी मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा था.

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