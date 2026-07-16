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जोधपुर: चाय की दुकान पर बिक रही थी कोडीन सिरप, पुलिस ने मारा छापा, 1 गिरफ्तार

जोधपुर: शहर में अवैध मादक पदार्थों के सेवन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अब दवाइयों के नशे में इस्तेमाल और उनकी अवैध बिक्री पर भी सख्ती कर रही है. झंवर थाना पुलिस ने बुधवार को एक चाय की दुकान से कोडीन सिरप की 8 भरी हुई बोतलें और 160 खाली बोतलें बरामद की हैं. इससे साफ पता चलता है कि शहर के आसपास के इलाकों में खांसी की दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का अवैध धंधा बिना ड्रग लाइसेंस के चल रहा था. इस मामले में चाय दुकान संचालक भभुतराम निवासी धवा, बिश्नोईयों का बॉस को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है.

160 खाली शीशियां बरामद: डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि शहर को नशे से मुक्त करने के अभियान के तहत झंवर थाने को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि भभुतराम अपने चाय के दुकान में अवैध रूप से कोडीन सिरप की शीशियां बेचता है. डीएसटी टीम और झंवर पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को छापेमारी की. छापेमारी में 8 भरी हुई कोडीन सिरप शीशियां और दुकान के आस-पास से 160 खाली शीशियां बरामद हुईं. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. जांच विवेक विहार थानाधिकारी को सौंपी गई है.