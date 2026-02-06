ETV Bharat / state

मादक पदार्थ के साथ बस स्टैंड पर खड़े युवक को पुलिस ने दबोचा, 1.18 करोड़ की स्मैक जब्त

स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने आमजन से अपील की है कि नशे के खिलाफ पुलिस के सहयोगी बनें और नशे की खरीद-फरोख्त की जानकारी दें.

smack seized in jaipur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाले नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट की विशेष टीम (सीएसटी) ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 589.95 ग्राम स्मैक जब्त की है. जब्त स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.18 करोड़ रुपए आंकी गई है.

स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सीएसटी ने सांगानेर पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए टोकड़ी (झालावाड़) निवासी कल्याण सिंह को गिरफ्तार किया है. उसके पास 589.95 ग्राम स्मैक जब्त की गई है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.18 लाख रुपए आंकी गई है.

पढ़ें: मादक पदार्थ एमडी बनाने का केमिकल पकड़ा, एमपी की ड्रग फैक्ट्री से कनेक्शन, 5 आरोपी डिटेन

उन्होंने बताया कि सीएसटी को मुखबिर से जानकारी मिली कि एक युवक के पास बड़ी मात्रा में नशे की सामग्री है. इस पर सीएसटी ने टोंक रोड पर चाकसू बस स्टैंड पर सांगानेर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास स्मैक मिली. उसके खिलाफ सांगानेर थाने में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है. पुलिस स्मैक की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क का पता लगाने में भी जुटी है.

आमजन से की यह खास अपील: उन्होंने आमजन से अपील की है कि नशे के खिलाफ जयपुर पुलिस के सहयोगी बनें और नशे की खरीद-फरोख्त की जानकारी पुलिस को दें. ताकि इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उनका कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जयपुर पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

TAGGED:

YOUNG MAN ARRESTED
ACTION OF JAIPUR POLICE
स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश
CST TEAM JAIPUR
SMACK SEIZED IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.