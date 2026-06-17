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UP से गायब बेटियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त; पुलिस से जवाब-तलब, राजस्थान में बेची जा रही बच्चियां

पहले भी हो चुकी पुलिस की किरकिरी: यह पहली बार नहीं है, जब गायब हुए लोगों को लेकर यूपी पुलिस को कोर्ट का सामना करना पड़ा है. इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में गायब हो रहे लोगों के बारे में कोर्ट ने सख्त रुक अपनाया था.

डीसीजी साउथ अमित कुमार आनंद का कहना है कि बच्चियों को रास्थान में बेचने के मामले में गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पड़ताल की जा रही है. पूरे सिंडीकेट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

लड़कियों को बेचने के लिए यह लोग एक से डेढ़ लाख रुपए लेते थे. बरामद की गई नाबालिक बच्चियों के बयान के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है.

इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस ने कुछ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सोनम और प्रिया पटेल की मुलाकात 2020 में हुई थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश से गरीब परिवार की सुंदर लड़कियों को यह लोग राजस्थान में ले जाकर उनकी मर्जी के बगैर शादी करा देते थे.

लखनऊ से आरोपी प्रिया पटेल और उसके प्रेमी अनुराग, अख्तर अन्य लोग नाबालिगों को बहला फुसलाकर रास्थान ले जाते थे. वहां पर भूपेंद्र और सोनम की मदद से बच्चियों को शादी कराने की योजना थी.

लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के रहने वाले भूपेन चौहान और उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया. यह लोग उत्तर प्रदेश की भोली-भाली नाबालिग लड़कियों को बहलाकर राजस्थान में शादी के लिए बेच देते थे.

राजस्थान में बेची जा रही बच्चियां: लखनऊ पुलिस ने बच्चियों को राजस्थान में बेचने की घटना का भी खुलासा किया है. उत्तर प्रदेश में गायब हो रहे लोगों के बारे में अलग-अलग कारण हो सकते हैं. अगर महिला और बच्चों की बात करें तो कई बार जांच में अलग-अलग कारण सामने आते हैं. पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में एक मामला सामने आया जो बड़े सवाल खड़े करता है.

इसके बाद कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को फटकार लगाई. कोर्ट 3 जुलाई 2026 को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी. इस दौरान लखनऊ पुलिस कमिश्नर को लापता बच्चियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी है.

10 जून 2026 को कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई की, जिसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने हलफनामा दायर किया. यह बताया की राजधानी लखनऊ में पिछले 6 महीने में 261 लड़कियां लापता हैं. इनमें से 34 बच्चियों को अभी तक रिकवर नहीं किया गया है.

नाबालिग लड़कियों के गायब होने पर कोर्ट नाराज: नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले में हाईकोर्ट ने 10 जून 2026 को सुनवाई के दौरान लखनऊ पुलिस को फटकार लगाई. 8 जून को कोर्ट ने पहली बार मामले को संज्ञान में लिया और डीसीपी ईस्ट को तीन दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के संदर्भ में निर्देश जारी किए.

डीसीपी ईस्ट लखनऊ कमिश्नरेट दीक्षा शर्मा ने बताया कि पिछले 6 महीने में राजधानी लखनऊ में 261 नाबालिक लड़कियां गायब हुई हैं. इनमें से 227 नाबालिक लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है. हाईकोर्ट को बताया गया कि 34 लड़कियां लापता हैं.

लखनऊ: यूपी में लोगों के गायब होने के मामले में पुलिस को बार-बार हाईकोर्ट का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में उसके पिता ने कोर्ट में अपील की. सुनावाई करते हुए कोर्ट ने गायब हो रही नाबालिग लड़कियों को लेकर पुलिस से जवाब-तलब किया है.

राजधानी में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के बेटे के गायब होने के मामले में कोर्ट में अपील की थी. इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग से गायब हो रहे लोगों के बारे में जानकारी मांगी थी. उस समय यूपी पुलिस ने कोर्ट में जो डाटा पेश किया, वह चौंकाने वाला था.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट में डाटा उपलब्ध कराया था कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,08,300 लोग गुमशुदा हुए हैं, जिनमें से मात्र 9700 लोगों को रिकवर किया गया. इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी.

हालांकि, पुलिस विभाग का यह तर्क था कि CCTNS पोर्टल पर रिकवर किए गए लोगों की जानकारी अपलोड नहीं की गई है, जिसके चलते रिकवर लोगों का डाटा नहीं दिख रहा है.

बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेसनोट जारी करते हुए था कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक गुमशुदा हुए लोगों के बारे में 108300 का आंकड़ा दिया गया है. इसमें 82022 लोगों को रिकवर कर लिया गया है.

पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर रिकवर किए गए लोगों के आंकड़े को CCTNS पर अपलोड करने के बाद जारी किया गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर लोगों की रिकवरी के लिए प्रयास शुरू किए थे. अभियान चलाने के बाद रिकवर लोगों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई.

किस स्तर पर हो रही लापरवाही: लखनऊ के अधिवक्ता वीर सिंह ने बताया कि ने बताया कि सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य की गुमशुदगी दर्ज करने के लिए थाने पहुंचता है, तो पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करने के बाद प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए.

तत्काल तलाश शुरू होनी चाहिए. पर सच्चाई यह है कि सामान्यतः जब इस तरीके के मामला थाने पहुंचते हैं तो पुलिस यह मानती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से कहीं चला गया है. इस वजह से जब तक उसके साथ कोई अपराधी घटना होने का प्रमाण नहीं मिलता है, पुलिस इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है.

कई ऐसे मामले आते हैं, जब महिलाओं के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस यह मानकर चलती है कि वह अपनी मर्जी से चली गई हैं. नाबालिग बच्चियों के मामले में पुलिस को थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में भी लापरवाही बरती जाती है.

गुमशुदगी को अपराध नहीं मानती पुलिस: महिलाओं के लिए काम करने वाली वर्षा सिंह ने बताया कि मिसिंग के मामले में पुलिस इसे अपराध की तरह ट्रीट नहीं करती है. पुलिस का यह मानना है कि महिला तो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है. या फिर वह अपने मां-बाप को बिना बताए घूमने गई है.

अगर, पुलिस इसे अपराध के नजरिए से देखें और यह मानकर चलें कि अगर समय रहते बच्चियों को रिकवर नहीं किया गया तो उनके साथ कोई बड़ी आपराधिक घटना हो सकती है. ऐसे में पुलिस को संवेदनाओं के साथ कार्रवाई करनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि गुमशुदा लोगों के बारे में निश्चित प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया है. व्यक्ति के गायब होने के बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज की जाती है. इसके बाद फॉर्म IIF8 भरकर CCTNS पर अपलोड किया जाता है.

गुमशुदा व्यक्ति के बारे में अन्य जिले और राज्य से जानकारी साझा करने के लिए जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उपलब्ध हैं. वहां पर उनकी जानकारी दर्ज करके आपस में उनके बारे में सूचनाएं साझा की जाती हैं.

इसका उद्देश्य लोगों को अन्य जिले और राज्य में खोजना है. जिला स्तर पर खोए हुए लोगों की खोज के लिए मिसिंग सेल भी बनाया गया है. जहां पर संबंधी व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र और पहचान दर्ज किया जाता है. लोगों की खोज के लिए वात्सल्य पोर्टल भी बनाया गया है. इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लोगों को खोजने में पुलिस पूरी तरह से कामयाब नजर नहीं आती है.

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