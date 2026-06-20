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निशाने पर सटीकता और सुरक्षा की गारंटी, धनबाद पुलिस का मेगा फायरिंग ड्रिल

मेगा फायरिंग ड्रिल में भाग लेते उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य ( Etv Bharat )

धनबादः पुलिस ने हीरक रोड पर स्थित फायरिंग रेंज में सालाना निशानेबाजी अभियान शुरू किया है. 18 से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की निशानेबाजी, हथियार संचालन और फायरिंग कौशल का परीक्षण किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य पुलिस बल की पेशेवर दक्षता को और अधिक मजबूत बनाना है.

दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा

इस वर्ष कुल 2586 पुलिस पदाधिकारी और जवान प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं. निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के हथियारों से तय मानकों के अनुसार फायरिंग करनी होगी. प्रशिक्षण के दौरान खड़े होकर, घुटने के बल और अन्य निर्धारित मुद्राओं में लक्ष्य भेदन का अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पुलिस बल प्रभावी और सटीक कार्रवाई कर सके. पूरे अभ्यास के दौरान सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.

धनबाद में पुलिस का मेगा फायरिंग ड्रिल (Etv Bharat)

पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का उत्साह बढ़ाया

शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब और डीएसपी (विधि-व्यवस्था) प्रकाश सोय ने फायरिंग रेंज पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं भी हथियार संभालकर निशानेबाजी का अभ्यास किया और मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का उत्साह बढ़ाया.

नियमित अभ्यास से पुलिसकर्मियों में आत्मविश्वास बढ़ता है