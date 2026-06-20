निशाने पर सटीकता और सुरक्षा की गारंटी, धनबाद पुलिस का मेगा फायरिंग ड्रिल
धनबाद पुलिस ने सालाना शूटिंग कैंपेन शुरू किया है जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की निशानेबाजी, हथियार चलाने और फायरिंग स्किल्स का टेस्ट होगा.
Published : June 20, 2026 at 6:04 PM IST
धनबादः पुलिस ने हीरक रोड पर स्थित फायरिंग रेंज में सालाना निशानेबाजी अभियान शुरू किया है. 18 से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की निशानेबाजी, हथियार संचालन और फायरिंग कौशल का परीक्षण किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य पुलिस बल की पेशेवर दक्षता को और अधिक मजबूत बनाना है.
दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा
इस वर्ष कुल 2586 पुलिस पदाधिकारी और जवान प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं. निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के हथियारों से तय मानकों के अनुसार फायरिंग करनी होगी. प्रशिक्षण के दौरान खड़े होकर, घुटने के बल और अन्य निर्धारित मुद्राओं में लक्ष्य भेदन का अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पुलिस बल प्रभावी और सटीक कार्रवाई कर सके. पूरे अभ्यास के दौरान सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का उत्साह बढ़ाया
शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब और डीएसपी (विधि-व्यवस्था) प्रकाश सोय ने फायरिंग रेंज पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं भी हथियार संभालकर निशानेबाजी का अभ्यास किया और मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का उत्साह बढ़ाया.
नियमित अभ्यास से पुलिसकर्मियों में आत्मविश्वास बढ़ता है
अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक लक्ष्यदक्षता अभियान पुलिस प्रशिक्षण की एक नियमित और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसका मुख्य उद्देश्य जवानों की फायरिंग क्षमता को लगातार बेहतर बनाना, हथियारों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग में दक्षता विकसित करना तथा कानून-व्यवस्था या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्हें पूरी तरह तैयार रखना है. नियमित अभ्यास से पुलिसकर्मियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी संयमित एवं सटीक कार्रवाई करने में सक्षम बनते हैं.
निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा
अभियान के समापन तक सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की फायरिंग दक्षता का निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. जिन कर्मियों को अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता होगी, उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. पुलिस विभाग का मानना है कि इस तरह के नियमित प्रशिक्षण से बल की कार्यकुशलता और पेशेवर क्षमता में निरंतर सुधार होता है, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में और अधिक मजबूती मिलती है.
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