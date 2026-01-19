चावल के कट्टों की आड़ में हो रही थी तस्करी, 60 लाख की शराब के साथ दो गिरफ्तार, उदयपुर में भी एक पकड़ा
पुलिस तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह अवैध शराब किसके इशारे पर सप्लाई होने जा रही थी.
Published : January 19, 2026 at 6:31 PM IST
चूरू: डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर 60 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसी प्रकार उदयपुर में भी पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया.
डीएसटी टीम के प्रभारी जय प्रकाश झाझड़िया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी हो रही है. संदेह होने पर सदर थाना पुलिस के सहयोग से एनएच-52 पर रामसरा की रोही के पास एक ट्रेलर को रोककर चालक से पूछताछ की. चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसने ट्रेलर में चावल के कट्टे होने की बात कही. टीम ने संदेह के आधार पर ट्रेलर की तलाशी ली तो पता चला कि ट्रेलर में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कार्टन चावल के कट्टों की आड़ में भरे हुए थे. इस पर टीम ने हरियाणा के सोनीपत निवासी ट्रेलर चालक सुमित शर्मा और बाड़मेर निवासी गुरुप्रसाद जाट को गिरफ्तार कर लिया तथा अवैध शराब के साथ ट्रेलर को भी जब्त कर लिया. डीएसटी प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि जब्त अवैध शराब चंडीगढ़ से गुजरात के गांधीनगर जा रही थी.
पढ़ें: 470 किलो डोडा चूरा जब्त, कई फर्जी नंबर प्लेट मिले, तस्कर गिरफ्तार
तस्करी का बड़ा नेटवर्क: एनएच-52 हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के बड़े शहरों को जोड़ता है. तस्करों की यह पहली पसंद है. इससे पहले भी पुलिस इस रूट पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अंजाम दे चुकी है, जिसके चलते कुछ समय के लिए तस्करों ने इस रूट का इस्तेमाल बंद कर दिया था. सोमवार को हुई इस बड़ी कार्रवाई से साफ है कि एक बार फिर तस्कर नेशनल हाइवे पर सक्रिय हैं. डीएसटी प्रभारी ने बताया कि टीम इस नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह अवैध शराब किसके इशारे पर सप्लाई होने जा रही थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है.
उदयपुर में अवैध शराब जब्त: उदयपुर में खेरवाड़ा थाना इलाके में अहमदाबाद हाईवे पर लगाई गई नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस जीप को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की. पुलिस के जवानों ने पीछा करके आरोपी को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया. तलाशी में कार से विभिन्न ब्रांड की 33 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए आंका गया. यह खेप उदयपुर से गुजरात ले जाई जा रही थी. आरोपी दीपक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. थाना प्रभारी दलपत सिंह के अनुसार, आरोपी पर आबकारी अधिनियम के साथ-साथ पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन शामिल है.