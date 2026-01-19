ETV Bharat / state

चावल के कट्टों की आड़ में हो रही थी तस्करी, 60 लाख की शराब के साथ दो गिरफ्तार, उदयपुर में भी एक पकड़ा

जब्त ट्रक और उसमें भरी अवैध शराब ( Etv Bharat Churu )

चूरू: डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर 60 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसी प्रकार उदयपुर में भी पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया. डीएसटी टीम के प्रभारी जय प्रकाश झाझड़िया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी हो रही है. संदेह होने पर सदर थाना पुलिस के सहयोग से एनएच-52 पर रामसरा की रोही के पास एक ट्रेलर को रोककर चालक से पूछताछ की. चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसने ट्रेलर में चावल के कट्टे होने की बात कही. टीम ने संदेह के आधार पर ट्रेलर की तलाशी ली तो पता चला कि ट्रेलर में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कार्टन चावल के कट्टों की आड़ में भरे हुए थे. इस पर टीम ने हरियाणा के सोनीपत निवासी ट्रेलर चालक सुमित शर्मा और बाड़मेर निवासी गुरुप्रसाद जाट को गिरफ्तार कर लिया तथा अवैध शराब के साथ ट्रेलर को भी जब्त कर लिया. डीएसटी प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि जब्त अवैध शराब चंडीगढ़ से गुजरात के गांधीनगर जा रही थी. जय प्रकाश, डीएसटी प्रभारी. (Etv Bharat Churu)