ETV Bharat / state

डुप्लीकेट चाबी से 5 मिनट में चुराया 75 लाख का डंपर, पहले किया जीपीएस हैक...350 सीसी कैमरे खंगाले तो वाहन छोड़ भागी अंतरराज्यीय गैंग

चित्तौड़गढ़: जिले के राशमी थाना क्षेत्र के पहुना से 75 लाख रुपए कीमत का नया डंपर चोरी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया. जिला स्पेशल टीम और राशमी थाना पुलिस ने 350 से ज्यादा सीसी टीवी फुटेज खंगालने के बाद चोरी हुआ डंपर बरामद कर लिया. आरोपी ने डुप्लीकेट चाबी से मात्र पांच मिनट में डंपर चुरा लिया था.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 15 सितंबर को भीलवाड़ा के दौलतपुरा निवासी कैलाशचंद्र गुर्जर ने रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि 14 सितंबर की आधी रात को पहुना स्थित नायरा पेट्रोल पंप के बाहर उसका नया डंपर खड़ा था. इसे अज्ञात चोर डुप्लीकेट चाबी लगा और जीपीएस हैक कर चुरा ले गए. राशमी थानाधिकारी गेहरीलाल गुर्जर के नेतृत्व में थाना पुलिस एवं डीएसटी ने जांच की.

पढ़ें:आछोड़ा में वृद्धा से लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार, राजस्थान-एमपी में 30 वारदातें कबूलीं

टोपी लगाकर रेकी की: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व गजेंद्र सिंह जोधा व डिप्टी उदयसिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने डंपर का जीपीएस सिस्टम हैक कर लिया था. टीम ने नायरा पंप से लेकर नीमच, मंदसौर, जावरा, गोधरा, आनंद गुजरात तक के 350 से अधिक सीसी टीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग का बारीकी से विश्लेषण किया. तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र से पता चला कि चोरी गुजरात निवासी नियाज खान और उसके दो साथियों ने की. आरोपी मध्यप्रदेश के जावरा से अपने साथियों को बुलाकर डंपर ले गए. पुलिस ने 10-12 दिन आरोपियों का पीछा किया. इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने से पुलिसकर्मी भी मुस्लिम वेश में टोपी लगाकर रेकी करते रहे.

कई जगह से चुराए डंपर: पुलिस के अनुसार, आरोपी पुलिस के दबाव में डंपर को गुजरात के आनंद के पास गोदाम के बाहर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने डंपर बरामद कर दो आरोपियों को नामजद किया. पुलिस जांच में पाया कि नियाज और उसके साथियों ने चित्तौड़गढ़, राजसमंद, मध्यप्रदेश समेत कई जगहों से डंपर चुराए हैं. उन्हें छोटा उदयपुर और आनंद में बेचा है.