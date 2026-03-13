ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में चोरी का अनोखा मामला: महिलाओं ने गहने प्राइवेट पार्ट में छिपाए, एक्स-रे से पुलिस ने पकड़ा

भीलवाड़ा: जिले में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है. चारभुजा मंदिर में रंगोत्सव के दौरान एमपी की एक गैंग ने भीड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं के गले से सोने के आभूषण पार कर लिए, जिन्हें पुलिस ने महिला के प्राइवेट पार्ट से बरामद किए हैं. भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 11 मार्च को शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया जा रहा था. इस दिन मेवाड़ का प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर में रंगोत्सव का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और हजारों श्रद्धालु मंदिर में रंग खेलने और पूजा करने आए थे.

इसी मौके पर मध्य प्रदेश की बाछड़ा गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. गैंग की महिलाओं ने मंदिर में भीड़ का फायदा उठाते हुए कई महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र और छोटे-छोटे मोतियों वाले आभूषण चुरा लिए. पीड़ित महिला प्रार्थना राधा अहीर ने तुरंत कोटड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि पीछे से कुछ महिलाएं आ रही थीं और उन्होंने मेरे गले से मंगलसूत्र व अन्य जेवर काटकर ले गए.

कार से संदिग्धों को पकड़ा: भीलवाड़ा के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य और कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा को तुरंत टीम बनाकर चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने सबसे पहले मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, फिर रात में गश्त करते हुए एक कार पर नजर पड़ी. कार में छह महिलाएं बैठी थीं और एक पुरुष ड्राइवर था. सबकी शक्ल संदिग्ध लगी तो पुलिस ने कार रोक ली. कड़ी पूछताछ में सभी ने चोरी कबूल कर ली. उन्होंने बताया कि वे मध्य प्रदेश के मनासा जिले से आई बाछड़ा गैंग की सदस्य हैं. पुलिस ने तुरंत सभी को हिरासत में ले लिया.