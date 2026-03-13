ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में चोरी का अनोखा मामला: महिलाओं ने गहने प्राइवेट पार्ट में छिपाए, एक्स-रे से पुलिस ने पकड़ा

महिलाओं के सोने के जेवर चुराने वाली मध्य प्रदेश की बाछड़ा गैंग की 6 महिलाओं और 1 पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

चोरी की आरोपी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा
भीलवाड़ा एसपी कार्यालय. (ETV Bharat Bhilwara)
Published : March 13, 2026 at 4:25 PM IST

भीलवाड़ा: जिले में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है. चारभुजा मंदिर में रंगोत्सव के दौरान एमपी की एक गैंग ने भीड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं के गले से सोने के आभूषण पार कर लिए, जिन्हें पुलिस ने महिला के प्राइवेट पार्ट से बरामद किए हैं. भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 11 मार्च को शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया जा रहा था. इस दिन मेवाड़ का प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर में रंगोत्सव का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और हजारों श्रद्धालु मंदिर में रंग खेलने और पूजा करने आए थे.

इसी मौके पर मध्य प्रदेश की बाछड़ा गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. गैंग की महिलाओं ने मंदिर में भीड़ का फायदा उठाते हुए कई महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र और छोटे-छोटे मोतियों वाले आभूषण चुरा लिए. पीड़ित महिला प्रार्थना राधा अहीर ने तुरंत कोटड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि पीछे से कुछ महिलाएं आ रही थीं और उन्होंने मेरे गले से मंगलसूत्र व अन्य जेवर काटकर ले गए.

कार से संदिग्धों को पकड़ा: भीलवाड़ा के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य और कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा को तुरंत टीम बनाकर चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने सबसे पहले मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, फिर रात में गश्त करते हुए एक कार पर नजर पड़ी. कार में छह महिलाएं बैठी थीं और एक पुरुष ड्राइवर था. सबकी शक्ल संदिग्ध लगी तो पुलिस ने कार रोक ली. कड़ी पूछताछ में सभी ने चोरी कबूल कर ली. उन्होंने बताया कि वे मध्य प्रदेश के मनासा जिले से आई बाछड़ा गैंग की सदस्य हैं. पुलिस ने तुरंत सभी को हिरासत में ले लिया.

एक्सरे में दिखे गहने: थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब कोटड़ी सरकारी अस्पताल में इन छह महिलाओं का मेडिकल चेकअप और एक्स-रे कराया गया. एक्स-रे रिपोर्ट देखकर पुलिस हैरान रह गई. 32 वर्षीय महिला के प्राइवेट पार्ट में चमकती धातु दिखाई दी. पुलिस ने तुरंत सपना को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर गई, वहां महिला डॉक्टरों की टीम ने सावधानी से प्राइवेट पार्ट से चोरी का मंगलसूत्र और अन्य सोने के आभूषण निकाले.

कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि हमारे सामने भी इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है. एक्स-रे रिपोर्ट ने ही पूरा राज खोल दिया. बिना एक्स-रे के हम कभी नहीं जान पाते कि जेवर कहां छिपाए गए हैं. चोरी हुए ये जेवर पीड़िता प्रार्थना के ही थे. पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश की बाछड़ा गैंग के कार ड्राइवर 31 वर्षीय शानू व 6 महिलाएं. जिसमें 20 वर्षीय वर्तिका, 52 वर्षीय बरजी, 60 वर्षीय बसंती, 28 वर्षीय, 20 वर्षीय पायल बाछड़ा और 32 वर्षीय सपना बाछड़ा को गिरफ्तार किया है. पुलिस इनसे राजस्थान और अन्य प्रदेशों में हुई चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है.

