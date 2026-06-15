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नंबर प्लेट पर 'पद' लिखकर अपराध करने वालों पर एक्शन, 960 वाहनों पर चला हंटर

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है. अलवर पुलिस की ओर से अपराध नियंत्रण को लेकर गत एक जून से मॉडिफाइड वाहनों, नंबर प्लेट पर अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों के पद लिखने, नियम विरुद्ध चिन्ह एवं अन्य शब्द लिखने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है. पुलिस मुख्यालय को मिले इनपुट के बाद शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक अलवर जिले में 960 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य वाहनों के माध्यम से की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना है.

अलवर: वाहनों की नंबर प्लेट पर अवैध तरीके से विधायक, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम लिख एवं नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का चिन्ह या कोई और शब्द लिखकर अवैध कार्रवाई करने वाले वाहन चालकों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस मुख्यालय को प्रदेशभर से मिले इनपुट के बाद अलवर पुलिस ने भी ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर अब तक 960 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस को यह भी इनपुट मिला था कि नंबर प्लेट पर जनप्रतिनिधियों के पद लिखकर शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. पुलिस मॉडिफाइड वाहनों की जांच कर मौके पर ही अवैध हूटर, फ्लैशर, लाल-नीली बत्ती और अन्य अनाधिकृत नंबर प्लेट हटाने की कार्रवाई कर रही है.

चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते हैं अपराध: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई मामलों में अपराधी चोरी किए गए वाहनों पर फर्जी या मॉडिफाइड नंबर प्लेट लगाकर वारदातों को अंजाम देते हैं. इससे वाहन की पहचान करना कठिन हो जाता है. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल गिरोह भी ऐसे वाहनों का उपयोग करते रहे हैं. उन्होंने बताया कि एनडीपीएस, अवैध शराब तस्करी तथा अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोग अक्सर अपने वाहनों पर अवैध रूप से पुलिस, जनप्रतिनिधि या अन्य विशेष पहचान दर्शाने वाले चिन्ह, लाल व नीली बत्ती लगा लेते हैं. इसी को देखते हुए अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि जिले में अभी तक इस प्रकार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय की ओर से मिले इनपुट और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया है. अभियान के दौरान वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के नियमों की जानकारी दी जा रही है. साथ ही उन्हें नियमों का पालन करने और वाहनों में अवैध संशोधन नहीं कराने के लिए समझाइश भी की जा रही है.

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अभियान के दौरान की कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के तहत अब तक अलवर जिले में बड़ी संख्या में वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें अवैध रूप से संचालित पांच डीजे वाहनों को जब्त किया गया है. इसके अलावा 60 मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई की गई है. वाहनों पर अवैध रूप से लाल-नीली बत्ती या हूटर का उपयोग करने वाले 67 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. वहीं तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 41 वाहनों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 235 वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म हटवाई तथा उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई. पुलिस ने 311 ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की, जिन पर अवैध शब्द, चिन्ह, पदनाम या अन्य भ्रामक लेखन किया गया था. सबसे अधिक कार्रवाई नंबर प्लेट और पंजीयन चिन्हों में अवैध बदलाव करने वाले वाहन चालकों पर हुई. इस श्रेणी में 241 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई.