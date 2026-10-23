अलीगढ़ में फंदे पर लटके शख्स को पुलिस ने बचाया, इलाज के बाद हालत में सुधार
घरेलू विवाद के बाद व्यक्ति ने किया आत्महत्या का प्रयास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:16 PM IST
अलीगढ़: थाना गोरई क्षेत्र के ग्राम टमोटिया में शुक्रवार को आत्महत्या का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर बचा लिया और फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) इगलास में भर्ती कराया. जहां इलाज के बाद व्यक्ति की हालत में सुधार बताई जा रही है.
पुलिसकर्मी योगेश कुमार के अनुसार, 23 अक्टूबर को पीआरवी 5312 को एक कॉलर ने फोन कर सूचना दी कि ग्राम टमोटिया में उसके पिता झगड़ा कर रहे हैं. घर का सारा सामान फेंक कर, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण परिजन परेशान हैं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पीआरवी पर तैनात हैड कांस्टेबल योगेश कुमार और हैड कांस्टेबल चालक मनोज कुमार उपाध्याय तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया. इसके बाद उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो व्यक्ति छत के पंखे से कपड़े का फंदा लगाकर लटका हुआ दिखाई दिया.
व्यक्ति की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए कमरे का दरवाजा तोड़ दिया. अंदर पहुंचकर उसे फंदे से नीचे उतारा और तत्काल उपचार के लिए सीएचसी इगलास ले गए, जहां समय रहते चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया और अब उसकी हालत में सुधार देखी जा रही है.
इस घटना में पीआरवी 5312 के पुलिसकर्मियों की सक्रियता और मानवीय संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने सराहना की है. समय पर सूचना मिलने और पुलिस के तत्काल मौके पर पहुंचने से एक व्यक्ति की जान बच गई. पुलिसकर्मियों की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में चर्चा है. जान बचाने वाले पुलिसकर्मी योगेश कुमार ने बताया कि सुसाइड करने जा रहे व्यक्ति की जान बचा ली गई है.
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