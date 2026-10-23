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अलीगढ़ में फंदे पर लटके शख्स को पुलिस ने बचाया, इलाज के बाद हालत में सुधार

अलीगढ़ में फंदे पर लटके व्यक्ति को पुलिस ने बचाया ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: थाना गोरई क्षेत्र के ग्राम टमोटिया में शुक्रवार को आत्महत्या का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर बचा लिया और फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) इगलास में भर्ती कराया. जहां इलाज के बाद व्यक्ति की हालत में सुधार बताई जा रही है.

पुलिसकर्मी योगेश कुमार के अनुसार, 23 अक्टूबर को पीआरवी 5312 को एक कॉलर ने फोन कर सूचना दी कि ग्राम टमोटिया में उसके पिता झगड़ा कर रहे हैं. घर का सारा सामान फेंक कर, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण परिजन परेशान हैं.