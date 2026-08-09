घर में कलह से परेशान छात्र पहुंचा गंगा घाट, सूचना मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस, किया ये काम
थाने में छात्र की काउंसलिंग, पुलिस अफसरों ने प्रोत्साहित किया, दिया साथ होने का भरोसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 3:47 PM IST
अलीगढ़: पारिवारिक कलह से परेशान बीए तृतीय वर्ष का छात्र बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट पहुंच गया. अनिष्ट की आशंका से सहमे परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छात्र को बरामद कर लिया. इसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई. पुलिस अफसरों ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी परेशानी में वे साथ खड़े हैं. इसके बाद छात्र को परिजनों के हवाले किया गया. इस दौरान थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा छात्र को समझाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस के मुताबिक, मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र का है. डायल-112 पर एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसका भाई मानसिक रूप से परेशान है और घर से निकलकर बुलंदशहर के नरौरा स्थित गंगा घाट पहुंच गया है. साथ ही परिजनों ने युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठा लेने की आशंका जताई थी. सूचना मिलते ही गांधी पार्क थाना पुलिस सक्रिय हो गई.
पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से छात्र के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की. लोकेशन नरौरा गंगा घाट के आसपास मिली. इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने तत्काल थाना नरौरा, बुलंदशहर पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी. गांधी पार्क थाने से पुलिस टीम को तत्काल नरौरा के लिए रवाना किया गया.
अलीगढ़ और बुलंदशहर पुलिस टीम नरौरा गंगा घाट पहुंची. वहां से छात्र को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने छात्र को समझाया और उसकी काउंसलिंग की. इसके बाद उसे अलीगढ़ लाकर गांधी पार्क थाने में भी समझाया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.
वायरल वीडियो में दिखता है कि थाना प्रभारी विजय सिंह छात्र का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बताना'. इसके बाद उन्होंने छात्र से हाथ मिलाकर उसे भरोसा दिलाया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से छात्र की जान बच गई. परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की. छात्र को बचाने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी विजय सिंह, उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह, कांस्टेबल बालकराम और रिजर्व कांस्टेबल रचित कुमार शामिल रहे.
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