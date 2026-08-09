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घर में कलह से परेशान छात्र पहुंचा गंगा घाट, सूचना मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस, किया ये काम

अलीगढ़: पारिवारिक कलह से परेशान बीए तृतीय वर्ष का छात्र बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट पहुंच गया. अनिष्ट की आशंका से सहमे परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छात्र को बरामद कर लिया. इसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई. पुलिस अफसरों ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी परेशानी में वे साथ खड़े हैं. इसके बाद छात्र को परिजनों के हवाले किया गया. इस दौरान थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा छात्र को समझाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस के मुताबिक, मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र का है. डायल-112 पर एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसका भाई मानसिक रूप से परेशान है और घर से निकलकर बुलंदशहर के नरौरा स्थित गंगा घाट पहुंच गया है. साथ ही परिजनों ने युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठा लेने की आशंका जताई थी. सूचना मिलते ही गांधी पार्क थाना पुलिस सक्रिय हो गई.

पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से छात्र के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की. लोकेशन नरौरा गंगा घाट के आसपास मिली. इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने तत्काल थाना नरौरा, बुलंदशहर पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी. गांधी पार्क थाने से पुलिस टीम को तत्काल नरौरा के लिए रवाना किया गया.