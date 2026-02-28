ETV Bharat / state

रुद्रपुर इंदिरा कॉलोनी में महिला की हत्या की सूचना निकली झूठी, पुलिस महकमे में मची अफरा-तफरी

रुद्रपुर: बंगाली इंदिरा कॉलोनी में महिला की हत्या की सूचना से शुक्रवार को पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. आपातकालीन सेवा 112 पर मिली इस सूचना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन मौके पर पहुंचने पर मामला पूरी तरह भ्रामक निकला. अब पुलिस झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है.

रुद्रपुर शहर की बंगाली इंदिरा कॉलोनी में महिला की हत्या की सूचना मिलने से पुलिस महकमे में अफरातफरी का माहौल बन गया. आपातकालीन सेवा 112 पर आई इस कॉल में कॉलर ने कॉलोनी में एक महिला की हत्या होने की बात कही थी. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को अलर्ट किया. बिना समय गंवाए पुलिस टीम बताए गए पते की ओर रवाना हो गई. मौके पर पहुंचकर उप निरीक्षक जीवन राम अधिकारी ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की. कॉलोनी में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और घर-घर जाकर जानकारी जुटाई गई.

हालांकि किसी भी परिवार ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की. पुलिस ने आसपास के कई मकानों में जाकर पड़ताल की, लेकिन महिला की हत्या जैसी कोई वारदात सामने नहीं आई. काफी देर तक छानबीन और सत्यापन के बाद यह साफ हो गया कि सूचना पूरी तरह झूठी और भ्रामक थी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कॉल करने वाला व्यक्ति हल्द्वानी क्षेत्र से फोन कर रहा था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि कॉलर नशे की हालत में था. जब पुलिस ने दिए गए मोबाइल नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद मिला.