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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हरनौत में खेत से 4-5 बम बरामद, सुरक्षा घेरे में लिया गया पूरा इलाका

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत अंतर्गत चेरो सहायक थाना क्षेत्र के डिहरी पंचायत के मुसहरी गांव से बड़ी वारदात सामने आई है. खंधा इलाके में सोमवार शाम चार बजे एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखे चार-पांच संदिग्ध बम मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. गेहूं की कटाई के लिए खेत पहुंचे किसानों ने बीच खेत में यह संदिग्ध विस्फोटक देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बम देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल: बम मिलने की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय किसानों ने बताया कि शाम ढलते ही वे मुसहरी गांव के पश्चिम दिशा में गेहूं काटने गए थे, तभी बीच खेत में डिब्बे के अंदर रखे बम उनकी नजर में आए. ग्रामीणों की त्वरित सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आम लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा.

"शाम ढलते ही गेहूं की कटाई के लिए कुछ किसान लोग मुसहरी गांव के पश्चिम दिशा में गेहूं के खेत गए थे. वहां देखा कि बीच खेत में एक डिब्बा रखा है, जिसमें चार-पांच की संख्या में बम रखा हुआ दिखाई दिया."-ग्रामीण

बम देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी (ETV Bharat)

पुलिस ने इलाके को किया सील: चेरो ओपी थाना प्रभारी रौशन कुमार ने बताया कि बम बरामद होने वाली जगह को सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत घेराबंदी कर दिया गया है. वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि कोई अनहोनी घटना न हो. स्थानीय प्रशासन ने भी सतर्कता बरतते हुए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है.

बम निरोधक दस्ता बुलाया गया: मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने संदिग्ध बमों को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को बुलाया है. फिलहाल बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है. प्रभारी रौशन कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बम किस उद्देश्य से वहां रखे गए थे, लेकिन मामले की गहन जांच की जा रही है.