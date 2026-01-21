ETV Bharat / state

रामनगर कोर्ट परिसर में आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना पर हड़कंप, ये निकली असलियत

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हत्या के मुकदमे में तारीख पर पेश होने आए एक आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना सामने आई. जिस पर पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए. आनन-फानन में उसे रामनगर संयुक्त अस्पातल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने किसी जहरीले पदार्थ के सेवन न करने की पुष्टि की. वहीं, एहतियातन आरोपी को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है.

रामनगर सीओ सुमित पांडे ने बताया कि 25 वर्षीय एक आरोपी युवक की रामनगर न्यायालय में पेशी थी. इसी दौरान न्यायालय से पुलिस को सूचना मिली कि युवक ने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया.

सीओ सुमित पांडे के मुताबिक, रामनगर अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने युवक से पूछताछ के साथ आवश्यक प्राथमिक जांच की. जिस पर डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार के जहरीला पदार्थ के सेवन की पुष्टि नहीं की. डॉक्टरों का कहना है कि अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक ने किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ नहीं निगला था. न ही उसने खुद कोई पदार्थ खाने की पुष्टि की है.