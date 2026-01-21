ETV Bharat / state

रामनगर कोर्ट परिसर में आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना पर हड़कंप, ये निकली असलियत

तारीख पर आए आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना से मची अफरा-तफरी, डॉक्टर बोले- कुछ नहीं खाया, कुंडली खंगाली तो चौंक गई पुलिस

RAMNAGAR COURT MAN CONSUMED POISON
आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना पर हड़कंप (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 10:31 PM IST

3 Min Read
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हत्या के मुकदमे में तारीख पर पेश होने आए एक आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना सामने आई. जिस पर पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए. आनन-फानन में उसे रामनगर संयुक्त अस्पातल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने किसी जहरीले पदार्थ के सेवन न करने की पुष्टि की. वहीं, एहतियातन आरोपी को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है.

रामनगर सीओ सुमित पांडे ने बताया कि 25 वर्षीय एक आरोपी युवक की रामनगर न्यायालय में पेशी थी. इसी दौरान न्यायालय से पुलिस को सूचना मिली कि युवक ने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया.

सीओ सुमित पांडे के मुताबिक, रामनगर अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने युवक से पूछताछ के साथ आवश्यक प्राथमिक जांच की. जिस पर डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार के जहरीला पदार्थ के सेवन की पुष्टि नहीं की. डॉक्टरों का कहना है कि अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक ने किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ नहीं निगला था. न ही उसने खुद कोई पदार्थ खाने की पुष्टि की है.

अस्पताल में पुलिसकर्मी (फोटो सोर्स- Police)

सीओ सुमित पांडे ने बताया कि हालांकि, एहतियातन कदम उठाते हुए युवक को आगे की विस्तृत चिकित्सकीय जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी सतर्कता के तहत लिया गया है. ताकि, किसी भी संभावित खतरे से इंकार किया जा सके और चिकित्सकीय रूप से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके.

"युवक की बुधवार को न्यायालय में गंभीर धाराओं 300/302 से जुड़े मामले में पेशी थी. प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत आरोपी की ओर से पुलिस और न्यायालय पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाने की कोशिश की गई हो. हालांकि, इस संबंध में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है."- सुमित पांडे, सीओ, रामनगर

युवक का लंबा चौड़ा है आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस की मानें तो युवक का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उस पर रामनगर और कालाढूंगी क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. सीओ सुमित पांडे ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आरोपी को पुलिस निगरानी में हल्द्वानी भेजा गया है.

अस्पताल से छुट्टी मिलने पर की जाएगी अग्रिम कार्रवाई: वहीं, चिकित्सकीय जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसके खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पूरे मामले पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है और जांच प्रक्रिया जारी है.

