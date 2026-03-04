ETV Bharat / state

राजस्थान में खेली गई 'पुलिस की होली', बाड़मेर में विधायक भाटी ने पुलिसकर्मियों को लगाया रंग

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर सहित राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को पुलिस की होली खेली गई. बाड़मेर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस जवानों के साथ होली खेली. बुधवार को बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने पुलिस के जवानों और अधिकारियों को होली की शुभकामनाएं दीं. इस बीच शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी बाड़मेर पुलिस लाइन पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ होली खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया.

इस दौरान भाटी पूरी तरह होली के रंग में रंगे नजर आए और उन्होंने जवानों के साथ जमकर डांस भी किया. शिव विधायक भाटी ने इस मौके पर कहा कि सुरक्षा, शांति और सेवा के लिए हर पल तत्पर रहने वाले पुलिस के ये वीर जवान समाज के सच्चे प्रहरी हैं. त्योहारों के इस अवसर पर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, ताकि हम सभी सुरक्षित और निश्चिंत रह सकें. भाटी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ रंगों की खुशियां बांटना गर्व और सम्मान का विषय है.

बुधवार को बाड़मेर पुलिस लाइन में 'पुलिस होली' का आयोजन किया गया. जिसमें पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश आर्य समेत पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के साथ होली का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया. रंग-गुलाल लगाकर, होली के गीतों पर डांस कर पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दबाव से दूर कुछ समय खुशियों के साथ बिताया और भाईचारे का संदेश दिया.