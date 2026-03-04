राजस्थान में खेली गई 'पुलिस की होली', बाड़मेर में विधायक भाटी ने पुलिसकर्मियों को लगाया रंग
बाड़मेर में विधायक शिवसिंह भाटी और झुंझुनू में कलेक्टर-एसपी ने पुलिस जवानों संग होली खेली. उत्सव में अफसरों और जवानों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया.
Published : March 4, 2026 at 3:14 PM IST
बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर सहित राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को पुलिस की होली खेली गई. बाड़मेर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस जवानों के साथ होली खेली. बुधवार को बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने पुलिस के जवानों और अधिकारियों को होली की शुभकामनाएं दीं. इस बीच शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी बाड़मेर पुलिस लाइन पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ होली खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया.
इस दौरान भाटी पूरी तरह होली के रंग में रंगे नजर आए और उन्होंने जवानों के साथ जमकर डांस भी किया. शिव विधायक भाटी ने इस मौके पर कहा कि सुरक्षा, शांति और सेवा के लिए हर पल तत्पर रहने वाले पुलिस के ये वीर जवान समाज के सच्चे प्रहरी हैं. त्योहारों के इस अवसर पर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, ताकि हम सभी सुरक्षित और निश्चिंत रह सकें. भाटी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ रंगों की खुशियां बांटना गर्व और सम्मान का विषय है.
बुधवार को बाड़मेर पुलिस लाइन में 'पुलिस होली' का आयोजन किया गया. जिसमें पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश आर्य समेत पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के साथ होली का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया. रंग-गुलाल लगाकर, होली के गीतों पर डांस कर पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दबाव से दूर कुछ समय खुशियों के साथ बिताया और भाईचारे का संदेश दिया.
झुंझुनू में पुलिस परिवार ने मनाई धुलंडी: जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के आवास पर होली जश्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिलेभर के थानेदारों से लेकर सिपाहियों तक सभी पुलिसकर्मी शामिल हुए. कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण गर्ग भी मौजूद रहे. डीजे की धुन पर एसपी और कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ ठुमके लगाए. सभी ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दीं. पूरा परिसर रंगों और उमंग से सराबोर नजर आया. कलेक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि झुंझुनू टीम ने होली पर्व पर आमजन को शांति व्यवस्था की बेहतरीन सेवाएं दी हैं. वहीं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान मुस्तैदी से ड्यूटी निभाना बड़ी जिम्मेदारी है.