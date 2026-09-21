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साइबर ठगी, लूट, छिनतई और रंगदारी, देवघर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बदली रणनीति

देवघर: जिले में लगातार सामने आ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए जिला पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पिछले कुछ दिनों के पुलिस कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 50 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं चोरी, लूट और डकैती से जुड़े 50 से अधिक मामले भी सामने आए हैं. इन घटनाओं के बीच पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी करना है, बल्कि शहर और ग्रामीण इलाकों में आम लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना भी है.

पिछले कुछ महीनों में देवघर में अपराध के अलग-अलग रूप देखने को मिले हैं. जुलाई महीने में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर करीब 40 लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया था. वहीं बमपास टाउन इलाके में कारोबारी के साथ मारपीट कर हजारों रुपये की छिनतई की घटना हुई. शिवगंगा इलाके में तीन आरोपियों द्वारा कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया है. इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी, लूट, छिनतई और साइबर अपराध से जुड़े कई मामले पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं.

गोलीबारी और हत्या की घटनाओं ने भी बढ़ाई चिंता

अपराध की तस्वीर केवल चोरी और छिनतई तक सीमित नहीं है. जिले के ग्रामीण इलाकों में गोलीबारी और हत्या की घटनाएं भी सामने आती रही हैं. सोनारायठाढ़ी इलाके में दो हत्या के मामले सामने आए, जबकि अंतरराज्यीय लूटकांड से जुड़े एक आरोपी का शव बरामद होने की घटना ने भी पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन विवाद, आपसी रंजिश और अन्य विवादों को लेकर हिंसक झड़प की घटनाएं भी पुलिस की चिंता बढ़ा रही है.

वहीं देवघर शहर में नशीले पदार्थों के कारोबार को लेकर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस के सामने चुनौती यह है कि नशे के कारोबार पर रोक लगाने के साथ-साथ इससे जुड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई जाए, ताकि सिर्फ छोटे स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय पूरे नेटवर्क को प्रभावित किया जा सके.

छिनतई और नशे के खिलाफ विशेष गश्ती

बढ़ते अपराध के बीच देवघर पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं. छिनतई और नशे के कारोबार पर नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष गश्ती व्यवस्था शुरू की गई है. यह टीम समय-समय पर शहर के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में गश्त करती है. खासकर वैसे स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है जहां भीड़ अधिक रहती है और अपराधी भीड़ का फायदा उठाकर छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं. पुलिस का मानना है कि लगातार पेट्रोलिंग से असामाजिक तत्वों पर दबाव बनाया जा सकता है और किसी घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया का समय भी कम किया जा सकता है.

अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस का जोर

देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के मुताबिक, जिले में सामने आने वाले आपराधिक मामलों को पुलिस गंभीरता से ले रही है और मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है. उनका कहना है कि पुलिस का प्रयास सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि घटनाओं में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई तक पहुंचाना है.