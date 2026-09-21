साइबर ठगी, लूट, छिनतई और रंगदारी, देवघर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बदली रणनीति
देवघर में अपराध के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर एसपी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 4:25 PM IST
देवघर: जिले में लगातार सामने आ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए जिला पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पिछले कुछ दिनों के पुलिस कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 50 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं चोरी, लूट और डकैती से जुड़े 50 से अधिक मामले भी सामने आए हैं. इन घटनाओं के बीच पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी करना है, बल्कि शहर और ग्रामीण इलाकों में आम लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना भी है.
पिछले कुछ महीनों में देवघर में अपराध के अलग-अलग रूप देखने को मिले हैं. जुलाई महीने में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर करीब 40 लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया था. वहीं बमपास टाउन इलाके में कारोबारी के साथ मारपीट कर हजारों रुपये की छिनतई की घटना हुई. शिवगंगा इलाके में तीन आरोपियों द्वारा कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया है. इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी, लूट, छिनतई और साइबर अपराध से जुड़े कई मामले पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं.
गोलीबारी और हत्या की घटनाओं ने भी बढ़ाई चिंता
अपराध की तस्वीर केवल चोरी और छिनतई तक सीमित नहीं है. जिले के ग्रामीण इलाकों में गोलीबारी और हत्या की घटनाएं भी सामने आती रही हैं. सोनारायठाढ़ी इलाके में दो हत्या के मामले सामने आए, जबकि अंतरराज्यीय लूटकांड से जुड़े एक आरोपी का शव बरामद होने की घटना ने भी पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन विवाद, आपसी रंजिश और अन्य विवादों को लेकर हिंसक झड़प की घटनाएं भी पुलिस की चिंता बढ़ा रही है.
वहीं देवघर शहर में नशीले पदार्थों के कारोबार को लेकर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस के सामने चुनौती यह है कि नशे के कारोबार पर रोक लगाने के साथ-साथ इससे जुड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई जाए, ताकि सिर्फ छोटे स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय पूरे नेटवर्क को प्रभावित किया जा सके.
छिनतई और नशे के खिलाफ विशेष गश्ती
बढ़ते अपराध के बीच देवघर पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं. छिनतई और नशे के कारोबार पर नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष गश्ती व्यवस्था शुरू की गई है. यह टीम समय-समय पर शहर के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में गश्त करती है. खासकर वैसे स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है जहां भीड़ अधिक रहती है और अपराधी भीड़ का फायदा उठाकर छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं. पुलिस का मानना है कि लगातार पेट्रोलिंग से असामाजिक तत्वों पर दबाव बनाया जा सकता है और किसी घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया का समय भी कम किया जा सकता है.
अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस का जोर
देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के मुताबिक, जिले में सामने आने वाले आपराधिक मामलों को पुलिस गंभीरता से ले रही है और मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है. उनका कहना है कि पुलिस का प्रयास सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि घटनाओं में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई तक पहुंचाना है.
एसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा और आने वाले अन्य पर्व-त्योहारों को देखते हुए छिनतई की घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष रणनीति तैयार की गई है. पुलिस ऐसे पुराने और चिन्हित अपराधियों पर निगरानी बढ़ा रही है, जो भीड़ का फायदा उठाकर छिनतई या चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं. देवघर पुलिस ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों को भी अपराध नियंत्रण की रणनीति में शामिल किया है. पुलिस समय-समय पर आपराधिक गोष्ठी आयोजित कर ऐसे मामलों की समीक्षा कर रही है, जिनमें जमीन विवाद के कारण भविष्य में हिंसक झड़प या मारपीट की आशंका हो सकती है.
पुलिस के अनुसार, ऐसे विवादों को पहले ही चिन्हित कर निगरानी रखने से विवाद के हिंसक रूप लेने की संभावना को कम किया जा सकता है. एसपी प्रवीण पुष्कर का कहना है कि लगातार आपराधिक गोष्ठी और संवेदनशील मामलों की समीक्षा का असर भी देखने को मिला है और कुछ मामलों में हिंसक झड़प तथा मारपीट की घटनाओं पर नियंत्रण किया गया है.
पर्व-त्योहार में खाली घरों की सुरक्षा भी चुनौती
देवघर में अपराध नियंत्रण के साथ एक दूसरी बड़ी चुनौती पर्व-त्योहार के दौरान खाली होने वाले घरों की सुरक्षा है. देवघर में बिहार सहित दूसरे राज्यों के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे पर्वों के दौरान कई परिवार अपने पैतृक गांव और घर चले जाते हैं. ऐसे में लंबे समय तक बंद रहने वाले मकान चोरों के निशाने पर आ सकते हैं. यही वजह है कि आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान पुलिस के लिए बाजार, पूजा स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होगी.
पुलिस के सामने अब अपराध के साथ भरोसा बनाए रखने की चुनौती है. देवघर में साइबर अपराध, चोरी, लूट, छिनतई, रंगदारी, नशे का कारोबार और हिंसक घटनाओं से जुड़ी अलग-अलग चुनौतियां पुलिस के सामने हैं. ऐसे में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और कार्रवाई के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को किस हद तक रोका जा पाता है.
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