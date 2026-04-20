बनारस में बनेगा पुलिस मुख्यालय; 9 मंजिला इमारत में कमिश्नर से लेकर मिलेंगे सभी पुलिस अफसर
65 करोड़ रुपये का बजट, 22 करोड़ 41 लाख 4 हजार रुपये की पहली किस्त जारी हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 10:33 AM IST
वाराणसी: यूपी के वाराणसी में पुलिस अधिकारियों के पास अपनी समस्याएं लेकर आने वाले फरियादियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब फरियादियों के बड़े अधिकारियों के पास जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि अब एक ऐसा भवन निर्माण होने जा रहा है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट, जोन और रेंज के अधिकारी बैठेंगे. यह भवन लगभग 9 फ्लोर का होगा, जिसके निर्माण के लिए शासन ने पहली किस्त भी जारी कर दी है. इसमें फरियादियों के बैठने के लिए बेहतरीन सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी. शासन ने इसमें 65 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया है, जिसके लिए अभी 22 करोड़ 41 लाख 4 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की गई है. पुलिस कमिश्नरेट का बनने वाला भवन 9 मंजिल का होगा. 11 माह में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस मुख्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए जगह चिह्नित कर ली गई है. इसके बाद अब भवन का नक्शा पास कराने, अलग-अलग तरह की एनओसी लेने के साथ ही सभी जरूरी कागजात तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है. यहां बनने वाले 9 मंजिल के पुलिस मुख्यालय को दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुसार भी बनाया जाएगा. इसके लिए शासनादेश में विशेष रूप से दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि दिव्यांगजन 9वीं मंजिल तक भी बिना परेशानी के पहुंच सकें. साथ ही, वाराणसी के पुलिस के अधिकारी एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे.
निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी: पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि वाराणसी कमिश्नरेट में एक समस्या है, जिसमें हमारे यहां के अधिकारियों के जो आवास हैं या जो ऑफिस हैं, उसको शासन ने बड़ी प्राथमिकता के साथ टेक अप किया है. यहां कमिश्नरेट की एक बिल्डिंग के लिए प्रपोजल पिछले एक साल से चल रहा था. तो उसको अप्रूव किया गया है. यहां पर पुलिस कमिश्नरेट की बिल्डिंग का सेंक्शन हो गया है. मुझे लगता है अगले 6-7 महीने में उसकी काफी रूपरेखा निकल कर आएगी और जो काम है. वह हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी महीने से स्टार्ट कर दें. यह जो बिल्डिंग है, इसमें हमारे सीनियर अधिकारी होंगे, जिसमें रेंज के जो डीआईजी, एडीजी जोन यहां पर उनका ऑफिस रहेगा.
एक ही स्थान पर होगी ऑफिस: उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस में जो तैनात अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, चाहे सीपी ऑफिस हो, डीसीपी के ऑफिस हों, चाहे आपके एडिशनल सीपी के ऑफिस हों, वो भी यहां रहेंगे. हेडक्वार्टर संबंधित सारे ऑफिस यहां पर रहेंगे. साथ ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही बिल्डिंग में सारे ऑफिस होने से पब्लिक को काफी सहूलियत मिलेगी. पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं, उनकी एक ही जगह पर सुनवाई हो पाएगी. ये काम हम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट भी करने वाले हैं. यह G+8 बिल्डिंग है. इसमें फ्लोर वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस फ्लोर पर कौन सा ऑफिस होगा.
बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर पर रहेगी ऑफिस: पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बनने वाले इस भवन में हमारे पुलिस के कोट्स भी रहेंगे, जो कमिश्नरेट कोट्स हैं वो भी रहेंगे और अधिकारियों के अलग-अलग फ्लोर पर ऑफिस भी रहेंगे. बहुत ही डिस्कशन के बाद ये बिल्डिंग का प्रपोजल फाइनल हुआ है कि किस फ्लोर पर कौन रहेगा. पब्लिक को कैसे आसानी होगी, लिफ्ट की व्यवस्थाएं रहेंगी, दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे उनको आने-जाने का एक्सेस रहेगा. साथ ही, सभी के बैठने के लिए हम लोगों ने एक बड़ा सा हॉल और उसमें वेटिंग एरिया भी बनाया है. मीडिया ब्रीफिंग रूम भी रहेगा, मीटिंग हॉल भी रहेंगे. यह बिल्डिंग जब बन जाएगी तो मुझे लगता है पब्लिक को काफी सहूलियत रहेगी.
लागत का 40 फीसदी पैसा शासन ने किया अप्रूव: बिल्डिंग को बनाने में आने वाली लागत लेकर उन्होंने कहा कि, यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो शासन से इसमें अप्रूवल हुआ है. जो अभी इनिशियली है वो लगभग 40% के आस-पास पैसा अप्रूव हुआ है. धीरे-धीरे जब काम चालू हो जाएगा तो उसके बाद आगे का जो पैसा है उसे शासन अप्रूव कर देगा. अभी इसमें जो कार्यदाई संस्था है पीडब्ल्यूडी (PWD), वो इसका एस्टीमेट वगैरह बना रही है, टेंडर्स के प्रोसीजर चल रहे हैं. जल्द ही इसमें काम चालू होगा.
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