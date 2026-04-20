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बनारस में बनेगा पुलिस मुख्यालय; 9 मंजिला इमारत में कमिश्नर से लेकर मिलेंगे सभी पुलिस अफसर

वाराणसी: यूपी के वाराणसी में पुलिस अधिकारियों के पास अपनी समस्याएं लेकर आने वाले फरियादियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब फरियादियों के बड़े अधिकारियों के पास जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि अब एक ऐसा भवन निर्माण होने जा रहा है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट, जोन और रेंज के अधिकारी बैठेंगे. यह भवन लगभग 9 फ्लोर का होगा, जिसके निर्माण के लिए शासन ने पहली किस्त भी जारी कर दी है. इसमें फरियादियों के बैठने के लिए बेहतरीन सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी. शासन ने इसमें 65 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया है, जिसके लिए अभी 22 करोड़ 41 लाख 4 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की गई है. पुलिस कमिश्नरेट का बनने वाला भवन 9 मंजिल का होगा. 11 माह में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस मुख्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए जगह चिह्नित कर ली गई है. इसके बाद अब भवन का नक्शा पास कराने, अलग-अलग तरह की एनओसी लेने के साथ ही सभी जरूरी कागजात तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है. यहां बनने वाले 9 मंजिल के पुलिस मुख्यालय को दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुसार भी बनाया जाएगा. इसके लिए शासनादेश में विशेष रूप से दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि दिव्यांगजन 9वीं मंजिल तक भी बिना परेशानी के पहुंच सकें. साथ ही, वाराणसी के पुलिस के अधिकारी एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे.

प्रमोद कुमार, DCP वरुणा (Photo Credit; ETV Bharat)



निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी: पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि वाराणसी कमिश्नरेट में एक समस्या है, जिसमें हमारे यहां के अधिकारियों के जो आवास हैं या जो ऑफिस हैं, उसको शासन ने बड़ी प्राथमिकता के साथ टेक अप किया है. यहां कमिश्नरेट की एक बिल्डिंग के लिए प्रपोजल पिछले एक साल से चल रहा था. तो उसको अप्रूव किया गया है. यहां पर पुलिस कमिश्नरेट की बिल्डिंग का सेंक्शन हो गया है. मुझे लगता है अगले 6-7 महीने में उसकी काफी रूपरेखा निकल कर आएगी और जो काम है. वह हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी महीने से स्टार्ट कर दें. यह जो बिल्डिंग है, इसमें हमारे सीनियर अधिकारी होंगे, जिसमें रेंज के जो डीआईजी, एडीजी जोन यहां पर उनका ऑफिस रहेगा.