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रथ यात्रा को लेकर राज्यभर में अलर्ट, 16 से 25 जुलाई तक सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम

रांची: आगामी 16 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा मेले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है. विशेषकर राजधानी रांची को लेकर डीसी और एसएसपी को विशेष निर्देश जारी किया है.

डीसी-एसपी रहे अलर्ट

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और मेले को लेकर राज्यभर में पुलिस मुख्यालय द्वारा अलर्ट जारी किया गया है. इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को विस्तृत निर्देश जारी करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्राप्त सूचनाओं और प्रशासनिक आकलन के अनुसार रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है. ऐसे समय असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस को पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर

मुख्यालय ने सभी जिलों को अपने-अपने क्षेत्र के संवेदनशील और विवादित स्थलों की पहचान कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. धार्मिक जुलूस के मार्ग, भीड़भाड़ वाले बाजार, प्रमुख चौक-चौराहों और पूजा स्थलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है. साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर भी नजर रखने तथा भड़काऊ पोस्ट या संदेशों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

16 जुलाई को निकागी जाएगी रथ यात्रा

पत्र के अनुसार 16 जुलाई 2026 को राज्यभर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी. इस दौरान श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के विग्रहों को मुख्य मंदिर से मौसीबाड़ी तक पारंपरिक तरीके से रस्सियों के सहारे रथ खींचकर ले जाएंगे. इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.