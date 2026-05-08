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रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, बिलख रहे परिजन, सिडकुल में मिला अज्ञात शव

रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया ,जब अटरिया मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली.

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रुद्रपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 12:14 PM IST

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रुद्रपुर: सिडकुल ढाल स्थित अटरिया मंदिर क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी. शव मिलने की खबर आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं दूसरी ओर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक किशोर की आत्महत्या का मामला सामने आया है.

गौर हो कि अटरिया मंदिर क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर ऐसा कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

चौकी प्रभारी सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के लोगों और स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ कर रही है ताकि मृतक के बारे में कोई जानकारी मिल सके. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि व्यक्ति की मौत स्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह जब कुछ लोग मंदिर की ओर जा रहे थे तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को मृतक के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे, ताकि उसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा सके. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है.

किशोर ने की खुदकुशी: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है,यहां 17 वर्षीय किशोर ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें-पुलिस को अज्ञात शव की शिनाख्त में लगे तीन दिन, टूटा मोबाइल बना अहम सुराग, हिमाचल के बुजुर्ग का निकला शव

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