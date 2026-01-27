ETV Bharat / state

गुढ़ागौड़जी और बहरोड़ के हत्याकांडों का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस डॉग की रही अहम भूमिका

झुंझुनू/ बहरोड: पुलिस ने हाल ही में दो अलग-अलग जिलों में हुए सनसनीखेज हत्याकांडों का चौबीस घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. झुंझुनू जिले में एक वृद्धा की कथित तौर पर लूट के लिए हुई नृशंस हत्या और बहरोड़ जिले में सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान हुई हत्या व फायरिंग की घटनाओं का पर्दाफाश कर दोनों मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. खास बात यह है कि झुंझुनू के मर्डर केस में पुलिस के डॉग 'जस' की अहम भूमिका रही. वह सीधे आरोपी के घर जाकर ठहर गया.

झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने केवल 24 घंटे के भीतर कर दिखाया है. पुलिस ने 70 वर्षीय वृद्धा सीता देवी की नृशंस हत्या के आरोप में उनके पड़ोसी युवक प्रीतम कुमार उर्फ लालू (26) को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय के अनुसार आरोपी को यह जानकारी थी कि मृतका लोगों को पैसे उधार देती हैं और उनके पास काफी नकदी व जेवरात हो सकते हैं. लालच में आकर और बड़ी लूट कर विदेश भागने की फिराक में आरोपी ने 25 जनवरी की रात दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया.

पढ़ें: बूंदी में ‎पैसे के लेन-देन को लेकर युवक की चाकू घोंपकर हत्या, लोगों में आक्रोश, हाइवे जाम किया ‎

जब सीता देवी ने उसे पहचान लिया और शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने पहले उनका गला दबाया और फिर एक चाकू से उनका गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उस समय बिजली गुल थी और वृद्धा अंधेरे में ही उसी चाकू से सब्जी काट रही थीं, जिसे उसने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. हत्या के बाद उसने संदूक से नकदी चुराई और फरार हो गया. घटनास्थल के सूक्ष्म निरीक्षण और आरोपी के शरीर पर मौजूद ताजे घावों से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले. डॉग स्क्वॉड के जांबाज डॉग 'जस' ने घटनास्थल से गंध लेकर आरोपी के पिता के घर तक पुलिस का मार्गदर्शन किया, जिससे कड़ियां जुड़नी शुरू हुईं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत और थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन के नेतृत्व वाली विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.