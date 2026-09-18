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लखनऊ हत्याकांड : अवैध संबंध का राज खुला तो पति को रास्ते से हटाने पत्नी बनी मास्टरमाइंड, प्रेमी संग मिलकर रची थी खूनी साजिश

रामकिशोर वाल्मीकि हत्याकांड ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मोहनलालगंज में हुए रामकिशोर वाल्मीकि हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस जघन्य हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि रामकिशोर की दूसरी पत्नी सूफिया बानो ही थी. सूफिया ने अपने प्रेमी मुन्ना उर्फ मुच्छड़ और उसके साथी मोहम्मद इकबाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. रामकिशोर वाल्मीकि हत्याकांड (Video Credit; ETV Bharat) वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया. दो दिनों तक लाश को घर में रखने के बाद, ई-रिक्शा में लादकर ले गए और भावाखेड़ा नहर की पुलिया के नीचे फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सूफिया बानो, उसके प्रेमी मुन्ना और सहयोगी मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक, 17 सितंबर को रामकिशोर की पहली पत्नी कविता देवी की तहरीर पर मोहनलालगंज थाने में हत्या और शव छिपाने का मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए चार पुलिस टीमें लगाई गई थीं. पुलिस ने सबसे पहले उस ई-रिक्शे का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने में किया गया था. इसके बाद ई-रिक्शे के आने-जाने वाले रास्ते में लगे करीब 170 से 180 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई.