लखनऊ हत्याकांड : अवैध संबंध का राज खुला तो पति को रास्ते से हटाने पत्नी बनी मास्टरमाइंड, प्रेमी संग मिलकर रची थी खूनी साजिश
पति की हत्या कर 2 दिन तक बक्से में रखी लाश, फिर नहर में फेंका, पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 7:55 PM IST
लखनऊ: मोहनलालगंज में हुए रामकिशोर वाल्मीकि हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस जघन्य हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि रामकिशोर की दूसरी पत्नी सूफिया बानो ही थी. सूफिया ने अपने प्रेमी मुन्ना उर्फ मुच्छड़ और उसके साथी मोहम्मद इकबाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया. दो दिनों तक लाश को घर में रखने के बाद, ई-रिक्शा में लादकर ले गए और भावाखेड़ा नहर की पुलिया के नीचे फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सूफिया बानो, उसके प्रेमी मुन्ना और सहयोगी मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है.
डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक, 17 सितंबर को रामकिशोर की पहली पत्नी कविता देवी की तहरीर पर मोहनलालगंज थाने में हत्या और शव छिपाने का मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए चार पुलिस टीमें लगाई गई थीं. पुलिस ने सबसे पहले उस ई-रिक्शे का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने में किया गया था. इसके बाद ई-रिक्शे के आने-जाने वाले रास्ते में लगे करीब 170 से 180 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई.
डीसीपी ने बताया कि तकनीकी और मैनुअल जांच के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई. 18 सितंबर को पुलिस ने मो. इकबाल उर्फ वसीर अहमद, मुन्ना उर्फ मुच्छड़ और सूफिया बानो को गिरफ्तार कर लिया. एक बाल अपचारी को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है. आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद कर लिया गया है.
पूछताछ में सूफिया ने बताया कि उसके रामकिशोर से करीब चार साल से प्रेम संबंध थे. करीब दो साल पहले दोनों ने निकाह कर लिया था. रामकिशोर उसके साथ रहने लगा था. इसी दौरान रामकिशोर को सूफिया के मुन्ना उर्फ मुच्छड़ से संबंधों की जानकारी हो गई. इसे लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा. दूसरी तरफ रामकिशोर अपनी पहली पत्नी कविता देवी के पास दोबारा जाने लगा और उसे खर्च भी देने लगा. सूफिया इसका विरोध करती थी.
इसी विवाद के चलते सूफिया ने मुन्ना और उसके साथी इकबाल के साथ मिलकर रामकिशोर की हत्या की योजना बनाई. 14-15 सितंबर की रात उसने दोनों को अपने घर बुलाया और दरवाजे की चिटकनी खोलकर रख दी. पुलिस का दावा है कि इसके बाद दोनों घर में दाखिल हुए और सो रहे रामकिशोर पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. शव को फेकने के बाद आरोपी लखनऊ से भागने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.
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