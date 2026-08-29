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एक रात, तीन वारदात और दहशत, रांची पुलिस ने ऐसे खोला अपराध का राज!

रांचीः राजधानी रांची में एक ही रात में मोबाइल लूट की तीन वारदातों को अंजाम देने के दौरान एक युवक की हत्या और एक ड्राइवर को जख्मी करने से जुड़े मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

अपराधियों ने बड़ा तालाब स्थित औघड़ बाबा आश्रम के पास एक युवक की हत्या तक कर दी थी. इससे पहले ट्रक ड्राइवर को चाकू मारकर मोबाइल लूटा, फिर मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मोबाइल-बाइक लेकर फरार हो गए.

लगातार हुई इन घटनाओं ने पुलिस को भी चुनौती दी लेकिन घटनाओं के तरीके, समय और तकनीकी सुरागों को जोड़ते हुए रांची पुलिस ने महज कुछ दिनों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चार मोबाइल समेत वारदात में इस्तेमाल चाकू और अन्य सामान बरामद किया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने यह जानकारी दी है.

एक ही रात अपराधियों ने मचाया तांडव

पुलिस की जांच में सामने आया कि 26 अगस्त की रात अपराधियों ने रांची के अलग-अलग इलाकों में लगातार वारदात की. अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद चौक के पास एक ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूटा गया. इसके बाद अरगोड़ा इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग में घुसकर मोबाइल चोरी की गई. इसी रात सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में औघड़ बाबा आश्रम के पास झाड़ी में एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान उपेन्द्र कुमार मिश्रा के रूप में हुई.

पुलिस को जब इन घटनाओं के बीच समानताएं नजर आईं तो जांच को एक दिशा मिली. एसआईटी (SIT) ने तकनीकी सूचना और पेशेवर तरीके से पड़ताल करते हुए दो संदिग्धों तक पहुंच बनाई. पूछताछ में दोनों ने तीनों घटनाओं में अपनी भूमिका स्वीकार की.