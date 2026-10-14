पैसों के लालच में दोस्तों ने ही ली थी रंथू की जान, आदित्यपुर पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, तीन गिरफ्तार
सरायकेला में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. वेतन विवाद में दोस्तों ने ही कत्ल किया था.
Published : October 14, 2026 at 8:47 PM IST
सरायकेला: पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हत्या किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि शराब पार्टी के दौरान उसी के सगे साथियों ने वेतन के पैसों के विवाद और लालच में की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
शव की बरामदगी और शिनाख्त
सरायकेला के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 13 अक्टूबर 2026 को आदित्यपुर अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक शव बरामद हुआ था. शिनाख्त के दौरान मृतक की पहचान शांतिनगर (आदित्यपुर) निवासी रंथू महतो के रूप में हुई. मृतक की पत्नी दुखनी महतो के बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.
पार्टी के दौरान विवाद, अपनी ही शर्ट से घोंटा गया गला
एसपी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतक और उसके सहकर्मी आदित्यपुर की एक कंपनी में कार्यरत थे. घटना से ठीक पहले सभी को वेतन मिला था. सभी दोस्त मिलकर शराब पार्टी कर रहे थे, तभी रुपयों को लेकर उनके बीच विवाद और मारपीट शुरू हो गई. आरोपियों को लगा कि मारपीट के बाद रंथू उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इसके बाद उन्होंने उसे अधमरा कर कृषि विज्ञान केंद्र ले जाकर उसी की शIRT से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.
लूट और बरामदगी
हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक के वेतन के पैसे और उसका मोबाइल फोन लूट लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए 11,000 रुपये नकद, मृतक व तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त शर्ट बरामद कर ली है.
गिरफ्तार आरोपी और पुलिस की सराहना
गिरफ्तार आरोपियों में शंकर सरदार (30 वर्ष), रवि महतो (32 वर्ष) और भीम महतो (35 वर्ष) शामिल हैं, जो शांतिनगर के ही रहने वाले हैं. एसपी ने त्वरित उद्भेदन करने वाली एसआईटी टीम की सराहना की, जिसमें एसडीपीओ सरायकेला अनुभव भारद्वाज और आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.
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