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पैसों के लालच में दोस्तों ने ही ली थी रंथू की जान, आदित्यपुर पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

सरायकेला: पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हत्या किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि शराब पार्टी के दौरान उसी के सगे साथियों ने वेतन के पैसों के विवाद और लालच में की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

शव की बरामदगी और शिनाख्त