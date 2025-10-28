ETV Bharat / state

जिस होटल में हुई थी हत्या, वहां पांच माह बाद लंगड़ाते हुए पहुंचे आरोपी, पुलिस ने करवाया मौका तस्दीक

सदर थानाधिकारी निरंजन प्रतापसिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों से पुलिस ने मौका तस्दीक करवाई है. एक आरोपी से पिस्तौल बरामद हुई है. शरण देने वाले एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कोटा फोरलेन पर गत 1 जून की रात बजरी विवाद में फायरिंग हुई थी. गिरोह बनाकर आए आरोपियों ने अजयराजसिंह पर फायरिंग की तथा दो कारों में भी आग लगा दी थी. इस घटना में अजयराजसिंह की मौत हो गई थी. चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाने पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच जारी है. अब तक पुलिस 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं, तीन दिन पूर्व आरोपी डेट निवासी ईश्वरसिंह तथा चौकिया निवासी राजपालसिंह को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपी एक नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं.

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बजरी विवाद को लेकर हुए चर्चित अजयराजसिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से मौका तस्दीक करवाई है. पांच माह पहले जिस होटल में आरोपियों ने फायरिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उस होटल में चढ़ने के लिए इस बार आरोपियों को सहारा लेना पड़ा. आरोपी लंगड़ाते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ते देखे गए. पुलिस ने आरोपियों से मौका तस्दीक करवाकर उनके बयान दर्ज किए हैं.

होटल में करवाई मौका तस्दीक: मंगलवार देर शाम पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों को होटल लेकर आई. इस होटल पर आरोपियों से मौका तस्दीक करवाई गई. यहां पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी तथा मामले की जांच कर रहे चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी निरंजन प्रतापसिंह जांच दल के साथ पहुंचे. यहां हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में दोनों आरोपियों से जानकारी ली गई. वहीं, किस रास्ते से वे भागे, इस बारे में भी पूछताछ कर मौका तस्दीक कर मौका नक्शा बनाया गया. बाद में पुलिस आरोपियों को थाने लेकर आई, जहां जांच जारी है.

बारह आरोपियों की गिरफ्तारी शेष: इस मामले में अभी तक एक अन्य मुख्य आरोपी भैरू झूंपड़ा के अलावा करीब 12 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है. पुलिस ने आरोपी ईश्वरसिंह से पिस्तौल तथा राजपालसिंह से लोहे का पाइप बरामद किया है. हत्या की वारदात कर फरार होने के दौरान आरोपी जहां-जहां रुके, उसके संबंध में भी पुलिस ने पूछताछ की है. शरण देने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है. अब तक नामित 31 आरोपियों में से एक दर्जन आरोपी ऐसे हैं, जिन्होंने या तो मुख्य आरोपियों को शरण दी है या अन्य किसी प्रकार से सहयोग किया है.

महाराष्ट्र में भी काटी थी फरारी: पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह डेट वारदात के बाद महाराष्ट्र भाग गया था. महाराष्ट्र के धूलिया में उसने फरारी काटी थी. इसमें भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के बघेरा निवासी एक व्यवसायी के पुत्र ने उसका सहयोग किया था, जिसका व्यवसाय महाराष्ट्र के धूलिया में है. ऐसे में पुलिस धूलिया से हिमांशु पुत्र सोहनलाल जाट को हिरासत में लेकर आई है, जिससे भी जांच की जा रही है. फरारी में उसकी भूमिका की जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया गया.