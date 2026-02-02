ETV Bharat / state

लक्सर सन्नी हत्याकांड: किश्तों में लिए मोबाइल को लेकर हुआ विवाद, दोस्त ही निकला कातिल, गला दबाकर की हत्या

लक्सर: कंकरखाता गांव से लापता युवक सन्नी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. सन्नी का हत्यारा और कोई नहीं उसका दोस्त ही निकला. किश्तों में लिए मोबाइल को लेकर शराब के नशे में हुआ विवाद सन्नी की हत्या का कारण बना. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर उर्फ कंकरखाता निवासी महिला ने 30 जनवरी को अपने पुत्र सन्नी (उम्र 20 वर्ष) घर से अपने दोस्तों के साथ जाने व वापस ना लौटने के संबंध में पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस सन्नी की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान पुलिस को सन्नी का शव गन्ने के खेत में छह दिन बाद मिला. मृतक के परिजनों ने सन्नी की हत्या की आशंका जताई थी. जबकि सन्नी पुत्र मानसिंह बीते 27 जनवरी से घर से लापता था.

मामले के खुलासे में जुटी पुलिस को मृतक के दोस्त रोहित उर्फ बालू (उम्र 20 वर्ष) पुत्र राजेश निवासी रसूलपुर उर्फ कंकरखाता कोतवाली लक्सर, जनपद हरिद्वार की भूमिका संदिग्ध मिली. संदिग्ध युवक से सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि आपसी विवाद में रोहित ने पहले अपने दोस्त सन्नी की गला दबाकर हत्या की और फिर शव को गन्ने के खेत में छिपाकर अपने घर वापस लौट गया. हत्यारोपी इसके बाद गांव वालों व अपने साथियों को भ्रमित करने के लिए मृतक को ढूंढने का नाटक करता रहा. पुलिस टीम ने युवक की निशानदेही पर सन्नी का शव बरामद कर गिरफ्तार कर लिया.