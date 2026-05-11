ETV Bharat / state

युवती को फोन पर मिली धमकी, खौफ से कॉलेज जाना किया बंद, परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती को फोन पर पूरे परिवार को घर समेत उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गया है. धमकी से डकर युवती ने कॉलेज जाना तक बंद कर दिया. मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है. सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही पुलिस ने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा है.

धमकी से दहशत में परिवार: कोतवाली लक्सर क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर कुन्हारी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार में पढ़ाई करती है और रोजाना कॉलेज आती-जाती है. आरोप है कि 28 अप्रैल को नगर पंचायत सुल्तानपुर निवासी युवक ने उनकी पुत्री को मोबाइल पर धमकाया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने फोन पर कहा कि पूरे परिवार को घर समेत उड़ा दूंगा. इस धमकी के बाद परिवार में खौफ में आ गया और घर की महिलाएं व बच्चे तक सहम गए. परिवार का कहना है कि उन्हें हर वक्त किसी अनहोनी का डर सता रहा है. धमकी के बाद युवती मानसिक रूप से बुरी तरह डर गई है और उसने कॉलेज जाने से भी साफ इंकार कर दिया.