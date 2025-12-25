ETV Bharat / state

गड़े धन के लालच में गंवाए रुपए और जमीन, शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज

देहरादून में एक व्यक्ति से लाखों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया.

Woman fraud case in Dehradun
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 12:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत तीन आरोपियों ने तंत्र-मंत्र से गड़ा खजाना दिलाने के लालच देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए हड़प लिए. व्यक्ति की शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं दूसरे मामले में गुरुग्राम की महिला को वास्तु ठीक कराने के बहाने बुलाकर लाखों रुपए की ठगी कर डाली. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उसे काम के दौरान प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया था. महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है.

नाथूवाला निवासी राजकुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि डेढ़ साल पहले पीड़ित की मुलाकात हसीन राणा नाम के व्यक्ति से हुई थी.हसीन राणा ने मेलजोल बढ़ाया और पीड़ित की लक्सर हरिद्वार में स्थित जमीन की जानकारी जुटा ली. उसके बाद वह अपने साथी वाजिद और जावेद के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और उसने वाजिद को सिद्ध तांत्रिक बताया. वाजिद ने पीड़ित को कहा कि उनके घर के नीचे सोना चांदी दबा है और ठगों ने पीड़ित को कहा कि खजाने की बात किसी को बताई तो परिवार में मौत हो सकती है.

पीड़ित राजकुमार की शिकायत के आधार पर आरोपी हसीन राणा, वाजिद और जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
गिरीश नेगी, थाना रायपुर प्रभारी

कमरे में चिराग जलाकर और कुछ चांदी के सिक्के दिखाकर पीड़ित को यकीन दिलाया गया कि जमीन के नीचे खजाना है. उसके बाद पूजा के नाम पर पैसे एठने का काम शुरू हुआ.साथ ही आरोपियों ने दबाव बनाकर पीड़ित की लक्सर स्थित सात बीघा जमीन 24 लाख में बिकवा दी और सारा रुपया हड़प लिया. उसके बाद नथूवाला की जमीन को भी साजिश के तहत बिकवा कर 61 लाख रुपए नकद ले लिए.जब खरीदार जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ.

गुरुग्राम की महिला ने लगाया ठगी का आरोप: वहीं दूसरे मामले में गुरुग्राम निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तु का काम करती है. मई 2025 में हल्द्वानी निवासी ललित मोहन पांडे ने महिला से संपर्क किया और उसने राजपुर रोड स्थित अपने एक रेस्टोरेंट, बार और लॉन्च का वास्तु कार्य करने के लिए देहरादून बुलाया. ललित मोहन पांडे ने महिला को काम के दौरान अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा. महिला को अपने रेस्टोरेंट में पार्टनर बनाने का झांसा दिया और कहा कि बार लाइसेंस मिलने के बाद बड़ा मुनाफा होगा. महिला ने आरोप लगाया है कि ललित की बातों में आकर महिला ने बार लाइसेंस के लिए 30 लाख रुपए और इंटीरियर समेत अन्य कार्यों के लिए कुल मिलाकर 55 लाख रुपए दिए गए.

महिला ने यह रुपए अपने पिता से उधार लिए थे. उसके बाद जब महिला ने ललित से पार्टनरशिप मांगी तो ललित किसी न किसी बहाने टालता रहा. महिला को शक होने के बाद महिला ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि जिस जगह रेस्टोरेंट चल रहा है, उसका किराया भी आरोपी ललित ने साल 2023 से नहीं चुकाया है और उसके मालिक के साथ कानूनी विवाद चल रहा है. जब महिला ने इसका विरोध करके अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. महिला ने आरोप लगाया है कि अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया है कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी ललित मोहन पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें:

TAGGED:

PERSON FRAUD CASE IN DEHRADUN
DEHRADUN PERSON FRAUD CASE
DEHRADUN LATEST NEWS
FRAUD CASE REGISTERED IN DEHRADUN
DEHRADUN FRAUD CASE REGISTERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.