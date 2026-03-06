ETV Bharat / state

घर में घुसकर युवती और युवक से मारपीट, जबरन रंग लगाने और अश्लील हरकत करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

देहरादून में होली पर कई जगह मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं. जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

Dehradun Holi violence incident
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

March 6, 2026

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के राजीव नगर में होली के दिन कुछ लोगों पर घर में घुसकर एक युवती को जबरन रंग लगाने और युवती के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. युवती ने सोने की चेन और बाली छीनने का भी आरोप मढ़ा है. शिकायत के बाद पुलिस ने दो नामजद समेत 15 से 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है.

राजीव नगर निवासी युवती के शिकायत दर्ज कराई है कि वह होली के दिन अपने मित्र साथ होली खेल रही थी.उसी दौरान वह घर के बाहर स्कूटी पर बैठी थी और तभी दो युवक वहां आए, युवती को रंग लगाने का प्रयास करने लगे. युवती ने इसका इसका विरोध किया और उसके मित्र ने भी इस हरकत पर एतराज जताता. उसके बाद युवती और युवक गेट के भीतर आ गए और इस दौरान जबरन रंग लगाने का प्रयास करने वाले दोनों व्यक्ति गेट खोलकर भीतर घुस आए.

युवती और युवक ने दोनों को समझाया और घर से बाहर निकलने को कहा तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गए. आरोप है कि इस दौरान एक आरोपी ने युवती पर हाथ उठाकर उसे गिरा दिया. यह देख युवक के मित्र के पिता भी उनके बीच बचाव को आगे आए, लेकिन दोनों व्यक्ति ने उनके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी. उसके बाद तीनों ने मिलकर दोनों आरोपियों को घर के बाहर खदेड़ दिया. मामला शांत होता देख सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह दोनों आरोपी अन्य युवकों के साथ आए और युवती और युवक पर हमला बोल दिया, जिसके कारण सभी के काफी चोटें आईं हैं.

साथ ही युवती ने आरोप लगाया है कि घटना के दौरान आरोपियों ने उसकी सोने की चेन और कान की बालियां छीन ली गई. थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया है कि युवती और युवक के साथ घर में घुस कर मारपीट और अश्लील हरकत करने समेत सोने की चेन व बाली छीनने के आरोप में गुसाईं और मेडी समेत 15 से 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

