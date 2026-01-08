ETV Bharat / state

केलाखेड़ा से गायब दो नाबालिग बहनें दिल्ली से बरामद, पिता पर जबरदस्ती और छेड़छाड़ का लगाया आरोप

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा थाना क्षेत्र से 31 दिसंबर को गायब हुई दो नाबालिग बहनों को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है. नाबालिक बड़ी बेटी ने पिता पर जबरदस्ती और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद पुलिस ने पिता के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

31 दिसम्बर को घर से अचानक गायब हुई दो नाबालिग बहनों को केलाखेड़ा पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है. दोनों को वन स्टॉप सेंटर में लाया गया. जहां पर बड़ी बेटी ने पिता पर जबरदस्ती करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, केलाखेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने 31 दिसम्बर को थाना पहुंच कर सूचना दी थी कि उसकी 13 वर्षीय और 15 वर्षीय नाबालिक बेटी घर से गायब हैं. जिसके बाद पुलिस ने मामले में तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए नाबालिगों को तलाश शुरू की.

इस दौरान केलाखेड़ा पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे. आखिरकार पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बहनों को दिल्ली से बरामद किया. जिसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर रुद्रपुर भेज दिया गया. 15 वर्षीय बेटी ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि दो वर्ष पूर्व उसके पिता द्वारा उसके साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ की गई थी. जिस डर से वह अपनी नाबालिग बहन के साथ घर छोड़ कर चली गई थी.