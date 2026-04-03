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वीकेंड को लेकर देहरादून में डायवर्ट रहेगा रूट, जाम से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें

वीकेंड पर डायवर्ट रहेगा रूट ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होने वाले वीकेंड पर बाहरी राज्यों से पर्यटकों के की अधिक आमद को देखते हुए दून पुलिस ने वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. जिस कारण आम लोगों व सैलानियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि यातायात पुलिस द्वारा वीकेंड के दौरान कुठालगेट पर पर्यटकों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए पर्यटक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे यात्रियों को आवश्यक जानकारी और सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके.

मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान

दिल्ली से रुड़की ओर सहारनपुर से मोहण्ड के लिए होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान

दिल्ली से रुड़की होते हुए सहारनपुर होकर मोहण्ड- आशारोड़ी होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा से शिमला बाईपास तिराहा होकर कमला पैलेस से बल्लुपुर चौक होते हुए गढ़ी कैन्ट तिराहा से अनारवाला तिराहा होकर जोहड़ी गांव से मसूरी रोड़ होते हुए कुठाल गेट से मसूरी भेजा जाएगा.

दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान

प्लॉन A

हरिद्वार से ऋषिकेश से हर्रावाला होते हुए मोहकमपुर फ्लाईओवर से जोगीवाला होकर यूटर्न कैलाश अस्पताल से पुलिया नंबर 06 होते हुए रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा से सहस्त्रधारा क्रासिंग होकर आईटी पार्क से किरशाली चौक होते हुए साईं मंदिर तिराहा से ओल्ड राजपुर रोड़ होकर कुठालगेट से मसूरी भेजा जाएगा.

शहर में दबाव की स्थिति में प्लान B

हरिद्वार से नेपाली फार्म तिराहा होते हुए भानियावाला तिराहा से एयरपोर्ट तिराहा होकर थानो रोड से महाराणा प्रताप चौक होकर लाडपुर तिराहा होते हुए सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क होकर किरशाली चौक से साईं मन्दिर तिराहा होते हुए ओल्ड राजपुर रोड़ से कुठालगेट होकर मसूरी भेजा जाएगा.

मसूरी से दिल्ली, सहारनपुर, रुड़की,ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर जाने के लिए वापसी रूट

मसूरी से कुठाल गेट होते हुए ओल्ड राजपुर रोड़ होकर राजपुर होते हुए साईं मन्दिर से किरशाली चौक से आईटी पार्क होकर तपोवन बाईपास रोड से नालापानी चौक होते हुए तपोवन गेट होकर लाडपुर तिराहा से पुलिया नंबर 06 होते हुए जोगीवाला से ऋषिकेश, हरिद्वार और आईएसबीटी की ओर जा सकेंगे.

मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैफिक प्लान



प्लान-A