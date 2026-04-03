वीकेंड को लेकर देहरादून में डायवर्ट रहेगा रूट, जाम से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें
वीकेंड को देखते हुए देहरादून में पुलिस ने रूट डायवर्ट प्लान जारी किया है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 3, 2026 at 3:07 PM IST
देहरादून: 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होने वाले वीकेंड पर बाहरी राज्यों से पर्यटकों के की अधिक आमद को देखते हुए दून पुलिस ने वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. जिस कारण आम लोगों व सैलानियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि यातायात पुलिस द्वारा वीकेंड के दौरान कुठालगेट पर पर्यटकों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए पर्यटक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे यात्रियों को आवश्यक जानकारी और सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके.
मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान
दिल्ली से रुड़की ओर सहारनपुर से मोहण्ड के लिए होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान
दिल्ली से रुड़की होते हुए सहारनपुर होकर मोहण्ड- आशारोड़ी होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा से शिमला बाईपास तिराहा होकर कमला पैलेस से बल्लुपुर चौक होते हुए गढ़ी कैन्ट तिराहा से अनारवाला तिराहा होकर जोहड़ी गांव से मसूरी रोड़ होते हुए कुठाल गेट से मसूरी भेजा जाएगा.
दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान
प्लॉन A
हरिद्वार से ऋषिकेश से हर्रावाला होते हुए मोहकमपुर फ्लाईओवर से जोगीवाला होकर यूटर्न कैलाश अस्पताल से पुलिया नंबर 06 होते हुए रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा से सहस्त्रधारा क्रासिंग होकर आईटी पार्क से किरशाली चौक होते हुए साईं मंदिर तिराहा से ओल्ड राजपुर रोड़ होकर कुठालगेट से मसूरी भेजा जाएगा.
शहर में दबाव की स्थिति में प्लान B
हरिद्वार से नेपाली फार्म तिराहा होते हुए भानियावाला तिराहा से एयरपोर्ट तिराहा होकर थानो रोड से महाराणा प्रताप चौक होकर लाडपुर तिराहा होते हुए सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क होकर किरशाली चौक से साईं मन्दिर तिराहा होते हुए ओल्ड राजपुर रोड़ से कुठालगेट होकर मसूरी भेजा जाएगा.
मसूरी से दिल्ली, सहारनपुर, रुड़की,ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर जाने के लिए वापसी रूट
मसूरी से कुठाल गेट होते हुए ओल्ड राजपुर रोड़ होकर राजपुर होते हुए साईं मन्दिर से किरशाली चौक से आईटी पार्क होकर तपोवन बाईपास रोड से नालापानी चौक होते हुए तपोवन गेट होकर लाडपुर तिराहा से पुलिया नंबर 06 होते हुए जोगीवाला से ऋषिकेश, हरिद्वार और आईएसबीटी की ओर जा सकेंगे.
मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैफिक प्लान
प्लान-A
मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा
मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा
प्लान-B
- इस प्लान के अन्तर्गत पर्यटकों के वाहनों को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा जहां से पर्यटकों को लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा
- देहरादून शहर क्षेत्र के मुख्य यातायात दबाव वाले स्थानों के लिए प्लान
- पेसिफिक माल में यातायात के दबाव होने पर-मसूरी डाइवर्जन से दिलाराम जाने वाले ट्रैफिक इन्द्र बाबा मार्ग से कैनाल रोड से ग्रेट वैल्यू तिराहा होते हुए भेजा जायेगा
- सेन्ट्रियो माल पर यातायात दबाव होने पर-एनेक्सी तिराहा से दिलाराम जाने वाले ट्रैफिक को एनेक्सी तिराहा से सीएसडी तिराहा से बिन्दाल होते हुए भेजा जायेगा
- 3 सहस्त्रधारा में यातायात दबाव होने पर-सहस्त्रधारा मार्केट से बैरियर लगाकर वाहनों को मालदेवता रोड की ओर भेजा जायेगा
- गुच्चुपानी में यातायात के दबाव होने पर-गुच्चुपानी तिराहा पे बैरियर लगाकर वाहनों को सप्लाई चौक की ओर भेजा जायेगा
ऋषिकेश के लिय ट्रैफिक प्लान
यातायात सामान्य रहने पर आने वाले वाहनों को (Plan A) के अनुसार भेजा जायेगा
प्लान-A
- हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले छोटे-बडे वाहन अपने निर्धारित रूट से जा गन्तव्य के लिए जा सकते है
- देहरादून से आने वाले छोटे बडे वाहनो अपने निर्धारित रूट से जा गन्तव्य के लिए जा सकते है
- यातायात का अधिक दवाब होने की स्थिति में वाहनों को Plan B के अनुसार चलाया जायेगा
प्लान-B
सप्तऋषि से रायवाला होकर नेपाली फार्म लालतप्पड़ होते हुए भानियावाला होकर रानीपोखरी नटराज चौक से ढालवाला चौकी होकर भद्रकाली से बायपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा से तपोवन चौकी होकर ब्रहमपुरी से शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जायेगा.
वापसी आने वाले वाहनों के लिए रूट
- वीकेंड के बाद पर्वतीय मार्गो से वापस आने वाले यात्री, जो हरिद्वार और हरिद्वार से हरिद्वार से आगे जाने वाले है, उनके वाहनों को भेजा जायेगा
- शिवपुरी से नीलकण्ठ होते हुए ब्रह्मपुरी तिराहे होकर गरुड़चट्टी से बायपास रोड़ होते हुए पशुलोक बैराज से चीला होकर हरिद्वार भेजा जायेगा
- वीकेंड के बाद पर्वतीय मार्गो से वापस आने वाले यात्री जो ऋषिकेश या देहरादून मार्ग में जाने वाले है, उनके वाहनों को भेजा जायेगा
- शिवपुरी से ब्रहमपुरी होकर तपोवन चौकी से तपोवन तिराहा होकर बायपास रोड होते हुए भद्रकाली से ढालवाला चौकी होकर नटराज चौक से गंतव्य को भेजा जायेगा
- यातायात का अत्याधिक दवाब होने की स्थिति में वाहनों को प्लान-C के अनुसार चलाया जायेगा
प्लान-C
- सप्तऋषि से रायवाला होते हुए नेपाली फार्म होकर लालतप्पड़ से भानियावाला होते हुए रानीपोखरी से गुजराडा रोड रानीपोखरी होकर नरेन्द्र नगर से प्लास्डा चौकी नरेन्द्रनगर होते हुए भद्रकाली होकर बायपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा से तपोवन चौकी होकर ब्रहमपुरी होते हुए शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जायेगा
- वापसी आने वाले वाहनों को निम्न प्रकार भेजा जायेगा
- पर्वतीय मार्गो से वापस आने वाले यात्री, जो हरिद्वार और हरिद्वार से हरिद्वार से आगे जाने वाले हैं, उनके वाहनों को भेजा जायेगा
- शिवपुरी से नीलकंठ होते हुए ब्रह्मपुरी तिराहे होकर गरुड़चट्टी से बायपास रोड़ होते हुए पशुलोक बैराज से चीला होते हुए हरिद्वार भेजा जायेगा
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