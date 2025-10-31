ETV Bharat / state

नवजात का नहीं मिला धड़, धारदार चीज से काटा गया सिर, 72 घंटे तक सिर को सुरक्षित रखेगी पुलिस

पलामू में नवजात का कटा हुआ सिर मिलने मामले में पुलिस को अभी तक धड़ बरामद नहीं हुआ है.

BABY SEVERED HEAD FOUND
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 7:26 PM IST

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टेढ़वा पुल के पास से पुलिस ने गुरुवार की देर शाम एक नवजात का सिर बरामद किया था. जिस जगह से सिर बरामद हुई थी वहां से कुछ ही दूरी पर शमशान घाट मौजूद है. पुलिस शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची थी और नवजात के धड़ को बरामद करने के लिए घंटो अभियान चलाती रही. लेकिन नवजात का धड़ पुलिस को बरामद नहीं हुआ.

शनिवार को पुलिस एक बार फिर से धड़ को बरामद करने के लिए इलाके में सर्च अभियान चलाएगी. सिर को पुलिस ने सुरक्षित रखा है, 72 घंटे तक पुलिस धड़ को बरामद करने एवं किसी के दावे के इंतजार करेगी. बाद में पोस्टमार्टम एवं डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा.

पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान शुरू किया है और इलाके में लोगों से पूछताछ भी की है. पुलिस के अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि तेज धारदार हथियार से नवजात का सिर काटा गया है.

मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है. धड़ को बरामद नहीं किया जा सका है. धड़ बरामद करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने विभिन्न अस्पतालों से नवजात की सूची भी इकट्ठा की है. सूची को वेरीफाई किया जा रहा है और नवजात के स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है.

