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'हनुमान अंश’ के बाद कैंची धाम में उमड़ रहा जनसैलाब, वीकेंड पर ट्रैफिक प्लान लागू

नैनीताल कैंची धाम ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: बाबा नीम करौरी की महिमा पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बाद नैनीताल जिले के कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद ने पहाड़ की यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है. वीकेंड पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जबकि निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा कर शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचाया जाएगा.

नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में वीकेंड पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कमर कस ली है. बाबा नीम करौरी की ख्याति और उन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बाद कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद के बीच पहाड़ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है. ऐसे में 10 और 11 अक्टूबर के लिए कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.