बोकारो से लापता हुई पुष्पा कुमारी का पुलिस को नहीं मिल रहा कोई सुराग, 5 साल पहले सेजल भी हुई थी गायब
बोकारो में पुष्पा नाम की एक लड़की गायब हो गई है. पुलिस इस लड़की का कोई सुराग नहीं लगा पा रही है.
Published : January 28, 2026 at 4:03 PM IST
बोकारो: जिले में लड़कियों के गायब होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पिछले 5 साल 3 महीने से लापता सेजल झा के बाद अब पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाडीह की रहने वाली पुष्पा कुमारी के लापता होने से इलाके में चिंता बढ़ गई है. पुलिस अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं लगा पाई है.
17 साल की पुष्पा कुमारी 21 जुलाई 2025 को अपनी मां रेखा देवी को यह कहकर घर से निकली थी कि वह बीएस पार्ट वन में एडमिशन के लिए अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने जा रही है. उसके बाद से वह घर नहीं लौटी. मां रेखा देवी बेटी की तस्वीर हाथ में लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे.
रेखा देवी ने बताया कि पुष्पा का गांव के ही युवक दिनेश कुमार महतो से प्रेम संबंध था. गायब होने वाले दिन दिनेश भी घर से गायब था, हालांकि अब वह घर पर मौजूद है लेकिन किसी भी जानकारी से इनकार कर रहा है. महिला ने आगे कहा कि गायब होने से करीब 6 महीने पहले आरोपी युवक ने बेटी का आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने में भी मदद की थी. रेखा देवी ने कहा, "मेरी बेटी जिस भी हालत में हो, उसकी जानकारी दें और उसे खोज निकालें. हम परेशान हो चुके हैं."
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने जिले के एसपी और डीसी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पुलिस लड़की की खोजबीन का दावा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुष्पा को बरामद किया जाए.
वहीं, महिला नेत्री रजनी रवानी ने सवाल उठाया कि आखिर इस इलाके से इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? यह जांच का विषय है. उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लड़कियों में जागरूकता फैलाने की मांग की. रजनी का कहना है कि लड़कियों को अच्छे-बुरे की पहचान होनी चाहिए ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें. समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, खासकर लड़कियों में इतनी समझ विकसित करनी होगी कि वे अपना भला-बुरा परख सकें.
क्या कहती है पुलिस
चास डीएसपी प्रवीण सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस पूरी तत्परता से जुटी हुई है. लड़की की मां को आश्वासन दिया गया है. कई पहलू सामने आ रहे हैं और कुछ इनपुट भी मिले हैं. पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी.
