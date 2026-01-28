ETV Bharat / state

बोकारो से लापता हुई पुष्पा कुमारी का पुलिस को नहीं मिल रहा कोई सुराग, 5 साल पहले सेजल भी हुई थी गायब

बोकारो: जिले में लड़कियों के गायब होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पिछले 5 साल 3 महीने से लापता सेजल झा के बाद अब पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाडीह की रहने वाली पुष्पा कुमारी के लापता होने से इलाके में चिंता बढ़ गई है. पुलिस अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं लगा पाई है.

17 साल की पुष्पा कुमारी 21 जुलाई 2025 को अपनी मां रेखा देवी को यह कहकर घर से निकली थी कि वह बीएस पार्ट वन में एडमिशन के लिए अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने जा रही है. उसके बाद से वह घर नहीं लौटी. मां रेखा देवी बेटी की तस्वीर हाथ में लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे.

गायब लड़की की मां और अन्य लोगों का बयान (ETV Bharat)

रेखा देवी ने बताया कि पुष्पा का गांव के ही युवक दिनेश कुमार महतो से प्रेम संबंध था. गायब होने वाले दिन दिनेश भी घर से गायब था, हालांकि अब वह घर पर मौजूद है लेकिन किसी भी जानकारी से इनकार कर रहा है. महिला ने आगे कहा कि गायब होने से करीब 6 महीने पहले आरोपी युवक ने बेटी का आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने में भी मदद की थी. रेखा देवी ने कहा, "मेरी बेटी जिस भी हालत में हो, उसकी जानकारी दें और उसे खोज निकालें. हम परेशान हो चुके हैं."

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने जिले के एसपी और डीसी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पुलिस लड़की की खोजबीन का दावा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुष्पा को बरामद किया जाए.