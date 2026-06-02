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हरिद्वार महिला सुसाइड केस, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज, आरोपियों ने कमेटी के जाल में फंसा हड़प ली थी सारी रकम

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस मामले में अब मृतका के पिता ने पांच लोगों पर उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित पिता का आरोप है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली.

पुलिस के मुताबिक यूपी के बिजनौर के नगीना निवासी आलोक जैन ने बताया कि उनकी बेटी पूजा गुप्ता की शादी 2011 में भूपतवाला निवासी शदर गुप्ता के साथ हुआ था. शदर और पूजा के दो बच्चे भी है. आरोप है कि अजय गोस्वामी पुत्र चेतराम निवासी गांधी चौक शिवनगर रानी गली भूपतवाला हरिद्वार और काजल पुत्री बेतराम निवासी गली नंबर 4 न्यू भारत माता पुरम रानी गली भूपतवाला हरिद्वार ने उनकी पुत्री को कमेटी डालने के लिए प्रेरित किया.

आरोप है कि इस दौरान कमेटी संचालक अजय गोस्वामी और काजल ने पूजा गुप्ता की करीब 15 लाख रुपए के सोने के ज्वैलरी अपने पास रख ली. इसके अलावा ज्योति उपाध्याय और मीनाक्षी उपाध्याय समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर पूजा से कमेटी के नाम पर लगभग 30 लाख रुपये हड़प लिए.

आरोप है कि जब पूजा गुप्ता ने अपनी धनराशि और आभूषण वापस मांगे तो आरोपियों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया. शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि 19 मई को उनकी पुत्री को अजय गोस्वामी के घर बुलाकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सप्तऋषि चौकी में भी की गई थी.