हरिद्वार महिला सुसाइड केस, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज, आरोपियों ने कमेटी के जाल में फंसा हड़प ली थी सारी रकम
आरोप है कि महिला को आरोपियों ने पहले कमेटी के जाल में फंसाया और फिर उसकी सारी रकम हड़प ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 2, 2026 at 4:29 PM IST
हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस मामले में अब मृतका के पिता ने पांच लोगों पर उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित पिता का आरोप है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली.
पुलिस के मुताबिक यूपी के बिजनौर के नगीना निवासी आलोक जैन ने बताया कि उनकी बेटी पूजा गुप्ता की शादी 2011 में भूपतवाला निवासी शदर गुप्ता के साथ हुआ था. शदर और पूजा के दो बच्चे भी है. आरोप है कि अजय गोस्वामी पुत्र चेतराम निवासी गांधी चौक शिवनगर रानी गली भूपतवाला हरिद्वार और काजल पुत्री बेतराम निवासी गली नंबर 4 न्यू भारत माता पुरम रानी गली भूपतवाला हरिद्वार ने उनकी पुत्री को कमेटी डालने के लिए प्रेरित किया.
आरोप है कि इस दौरान कमेटी संचालक अजय गोस्वामी और काजल ने पूजा गुप्ता की करीब 15 लाख रुपए के सोने के ज्वैलरी अपने पास रख ली. इसके अलावा ज्योति उपाध्याय और मीनाक्षी उपाध्याय समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर पूजा से कमेटी के नाम पर लगभग 30 लाख रुपये हड़प लिए.
आरोप है कि जब पूजा गुप्ता ने अपनी धनराशि और आभूषण वापस मांगे तो आरोपियों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया. शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि 19 मई को उनकी पुत्री को अजय गोस्वामी के घर बुलाकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सप्तऋषि चौकी में भी की गई थी.
आलोक जैन का आरोप है कि 21 मई को भी उनकी पुत्री को लगातार प्रताड़ित किया गया और धमकियां दी गईं. इसके बाद उनकी पुत्री ने अपनी पीड़ा मोबाइल में रिकॉर्ड कर आत्महत्या का प्रयास किया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 22 मई को उसकी मृत्यु हो गई.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो और ऑडियो: दरअसल, आत्महत्या से पहले पूजा ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया था. वायरल ऑडियो में पूजा एक सैलून संचालक पर धोखाधड़ी से कमेटी के रुपए और आभूषण हड़पने के आरोप लगा रही थी.
साथ ही वायरल हुए वीडियो में भी दावा किया जा रहा था कि महिला के साथ मारपीट हुई और उसके बाद उसने आत्महत्या की है. मृतक महिला के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
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