Fake Call Center : जोधपुर में बैठकर USA के iphone यूजर से ठगी, चीन के मार्फत आती ठगी की राशि
Fraud by Redeeming Gift Cards: फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाने वाले रेकैट का पर्दाफाश. गिरोह करता हर माह 1.25 से 1.50 करोड़ की ठगी.
Published : November 24, 2026 at 8:09 PM IST
जोधपुर: शहर के बासनी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस की ओर से फर्जी कॉल सेंटर के खुलासे पर अब बड़ी जानकारी सामने आई है. पुलिस ने पड़ताल में पाया कि करीब 6 महीने से एप्पल कस्टमर कॉल सेंटर चल रहा था. कॉल सेंटर से पहले अमेरिका में एप्पल यूजर को एप्पल के फर्जी चार्जेज के ट्रांजेक्शन संदेश भेजते थे. उसमें ही कॉल सेंटर के नंबर देते थे. यूजर जब कॉल सेंटर पर काल करता तो दो से तीन लेयर बात करवाते. यूजर को भरोसा दिलाते कि आपका ट्रांजेक्शन रिटर्न हो जाएगा. जो लोग झांसे में आते, उनसे 500 डॉलर तक का एप्पल गिफ्ट कार्ड का नंबर हथिया लेते.
पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने बताया कि गिफ्ट कार्ड रीडीम की राशि सीधी चीन के अकाउंट में लैंड होती उसके बाद आस USDT के रूप में वापस भारत मंगवाते. यह इंटरनेशनल रैकेट है, जो फ्रॉड काल सेंटर चला रहे थे. इस मामले में पुलिस 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी. इनमें 7 महाराष्ट्र और बाकी नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के निवासी हैं. दो मुख्य आरोपियों की पहचान मौलिक पांड्या और हरविजय गोविल के रूप में हुई, जो अहमदाबाद निवासी हैं. पुलिस ने मौके से 34 लैपटॉप, 22 मोबाइल फोन और 2 लग्जरी वाहन जब्त किए.
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अमेरिकी नागरिकों को बनाते निशाना: पुलिस कमिश्नर भोमिया ने बताया कि गिरोह मुख्य रूप से अमेरिका (खासकर वेस्टर्न यूएस) के नागरिकों को निशाना बनाता था. आरोपी बल्क मैसेज के जरिए लोगों को एप्पल (Apple) के नाम से फर्जी संदेश भेजते थे. एप्पल फोन से जुड़े अतिरिक्त शुल्क चुकाने का झांसा देते थे. मैसेज में दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कॉल यहीं लैंड होती थी, जहां आरोपी खुद को अमेरिकी कॉल सेंटर का प्रतिनिधि बताकर 400 से 500 डॉलर मूल्य के गिफ्ट कार्ड रिडीम करवाने के नाम पर ठगी करते थे. यह सिलसिला करीब छह माह से चल रहा था.
चीन और क्रिप्टो के जरिए घूमाते पैसा: पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम चीन जाती थी. वहां से रूट होकर यूएसडीटी (USDT) तथा क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए आरोपियों तक पहुंचती थी. गिरोह इस फर्जीवाड़े से हर महीने करीब सवा से डेढ़ करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा था. कमिश्नर ने बताया कि मामला गंभीर है. तकनीकी रूप से विश्लेषण किया जा रहा है. चीन से वापस ट्रांजेक्शन की पड़ताल होगी.
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तुरंत ना दें प्रतिक्रिया: पुलिस कमिश्नर ने आम लोगों से अपील की है कि संदिग्ध मैसेज या ईमेल आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. किसी भी अनजान लिंक, ऐप या फाइल को न खोलें. इससे सिस्टम हैक होने और आर्थिक नुकसान का खतरा रहता है. किसी भी समस्या के लिए केवल ऑथराइज्ड वेंडर या आधिकारिक माध्यम से संपर्क करें. फिलहाल, पुलिस चाइनीज हैंडलर्स से संपर्क, फंड ट्रांसफर की चेन और भर्ती नेटवर्क को लेकर गहन जांच कर रही है.
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