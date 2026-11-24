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Fake Call Center : जोधपुर में बैठकर USA के iphone यूजर से ठगी, चीन के मार्फत आती ठगी की राशि

पुलिस कमिश्नर कार्यालय, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के बासनी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस की ओर से फर्जी कॉल सेंटर के खुलासे पर अब बड़ी जानकारी सामने आई है. पुलिस ने पड़ताल में पाया कि करीब 6 महीने से एप्पल कस्टमर कॉल सेंटर चल रहा था. कॉल सेंटर से पहले अमेरिका में एप्पल यूजर को एप्पल के फर्जी चार्जेज के ट्रांजेक्शन संदेश भेजते थे. उसमें ही कॉल सेंटर के नंबर देते थे. यूजर जब कॉल सेंटर पर काल करता तो दो से तीन लेयर बात करवाते. यूजर को भरोसा दिलाते कि आपका ट्रांजेक्शन रिटर्न हो जाएगा. जो लोग झांसे में आते, उनसे 500 डॉलर तक का एप्पल गिफ्ट कार्ड का नंबर हथिया लेते.