प्यार, पैसों और सोशल मीडिया के जाल में फंसाकर भारतीय युवाओं को मोहरा बना रहा पाकिस्तान, श्रीगंगानगर में कड़ियां उजागर
रेलवे ट्रैक पर टाइम बम लगाने और उसे सक्रिय करने की एवज में आरोपियों को पाकिस्तान से 2.23 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई.
Published : November 16, 2026 at 3:06 PM IST
श्रीगंगानगर: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिशों का तरीका बदल रहा है. कभी सीमा पार घुसपैठ और आतंकियों की मदद से अशांति फैलाई जाती थी. अब सोशल मीडिया, प्रेम संबंधों, दोस्ती और पैसों के लालच को हथियार बनाकर भारतीय युवाओं को देशविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है. सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिला इन गतिविधियों के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है. अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर 3 नवंबर को हुए धमाके ने इस नेटवर्क की गंभीरता उजागर कर दी. राजस्थान एटीएस की जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने 2.23 लाख रुपए का लालच देकर रेलवे ट्रैक को निशाना बनवाया. इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया है.
अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर 3 नवंबर को हुए धमाके की घटना ने इस कथित नेटवर्क की गंभीरता उजागर कर दी. राजस्थान एटीएस की जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने स्थानीय लोगों को अपने संपर्क में लेकर रेलवे ट्रैक जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति को निशाना बनाने की साजिश रची. इस मामले में आरोपियों को कथित तौर पर 2.23 लाख रुपए का भुगतान किया गया.
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प्रेमजाल में फंसाकर रेलवे ट्रैक को बनाया निशाना: एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर शाह ने महकदीप कौर से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क बढ़ाया. बातचीत धीरे-धीरे भावनात्मक और कथित प्रेम संबंध में बदल गई. इसके बाद महकदीप ने अपने पुराने परिचित देवेंद्र सिंह को भी इस नेटवर्क से जोड़ लिया. जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने वीडियो कॉल के जरिए दोनों को विस्फोटक उपकरण के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी दी. रेलवे ट्रैक पर टाइम बम लगाने और उसे सक्रिय करने की कोशिश की गई. इस साजिश के बदले आरोपियों को 2.23 लाख रुपए दिए जाने की बात सामने आई है. इसमें एक लाख रुपए नकद और शेष रकम ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने का आरोप है. जांच के अनुसार आरोपियों ने 6 अक्टूबर को विजयनगर क्षेत्र में पहली बार बताई गई लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां बम नहीं मिलने के कारण वापस लौट गए. इसके बाद 12 और 13 अक्टूबर को रामसिंहपुर-विजयनगर रेलवे ट्रैक के बीच टाइम बम लगाने के प्रयास किए गए. तकनीकी खराबी और तार टूटने के कारण विस्फोट नहीं हो सका. आखिरकार 3 नवंबर को 50 जीबी के नजदीक रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ. मामले में पंजाब से महिला समेत दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई.
जेल में मुलाकात से खुली कड़ी: एटीएस की जांच में महकदीप कौर के व्यक्तिगत संपर्कों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई. बताया गया कि उसका करण नाम के युवक से विवाह हुआ था और 24 दिसंबर 2024 को दोनों का तलाक हो गया. फरवरी 2025 में करण हेरोइन तस्करी के मामले में जेल चला गया. महकदीप जब उससे मिलने जेल पहुंची तो कथित तौर पर उसे पाकिस्तान में बैठे लवली नाम के तस्कर का मोबाइल नंबर मिला. इसके बाद संपर्कों का दायरा बढ़ता गया और देवेंद्र सिंह भी इस नेटवर्क में शामिल हो गया. यह घटनाक्रम बताता है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर किस तरह स्थानीय संपर्कों, पुराने परिचितों और व्यक्तिगत रिश्तों का इस्तेमाल कर भारत के भीतर अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं.
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रावला मंडी में RDX और विदेशी हथियारों की बरामदगी: श्रीगंगानगर जिले में यह पहला मामला नहीं है, जब पाकिस्तान से जुड़े कथित नेटवर्क और हथियारों की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई हो. अक्टूबर 2026 में रावला मंडी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक और हथियार बरामद किए थे. अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हुई इस कार्रवाई में करीब 7.75 किलोग्राम संदिग्ध RDX, तुर्की निर्मित दो जिगाना पिस्तौल, चार मैगजीन और 867 कारतूस बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई थी. इस बरामदगी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि सीमा पार से विस्फोटक और हथियारों की खेप भारतीय क्षेत्र तक पहुंचाने के पीछे कौन-सा नेटवर्क सक्रिय है और इनका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था. सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया.
शहजाद भट्टी के कथित नेटवर्क से जुड़े तीन नाबालिग: इसी कड़ी में रायसिंहनगर क्षेत्र से भी एक चिंताजनक मामला सामने आया. यहां पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में तीन नाबालिगों के आने की जानकारी सामने आई थी. पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय युवाओं तक पहुंच बनाई जा रही है. जांच में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की बात सामने आई. आरोप है कि इन माध्यमों से युवाओं को जोड़कर कथित स्लीपर नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही थी. कुछ संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों और पुलिस चौकियों से संबंधित वीडियो तथा लोकेशन साझा किए जाने के आरोपों की भी जांच की गई. पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों के संपर्कों की जानकारी जुटाते हुए मोबाइल फोन, पाकिस्तानी नंबरों और सोशल मीडिया आईडी की पड़ताल शुरू की थी.
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दोनों आरोपियों को 10 दिन का पुलिस रिमांड: 50 जीबी के नजदीक अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया. जांच अधिकारी आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम दोनों आरोपियों को लेकर अदालत पहुंची. पुलिस ने मामले में गहन पूछताछ, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और वारदात में इस्तेमाल किए गए संसाधनों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों का रिमांड मांगा. अदालत ने पुलिस की मांग पर दोनों आरोपियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
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