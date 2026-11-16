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प्यार, पैसों और सोशल मीडिया के जाल में फंसाकर भारतीय युवाओं को मोहरा बना रहा पाकिस्तान, श्रीगंगानगर में कड़ियां उजागर

पुलिस की गिरफ्त में पाकिस्तानी हैंडलर ( ETV Bharat Shriganganagar )

श्रीगंगानगर: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिशों का तरीका बदल रहा है. कभी सीमा पार घुसपैठ और आतंकियों की मदद से अशांति फैलाई जाती थी. अब सोशल मीडिया, प्रेम संबंधों, दोस्ती और पैसों के लालच को हथियार बनाकर भारतीय युवाओं को देशविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है. सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिला इन गतिविधियों के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है. अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर 3 नवंबर को हुए धमाके ने इस नेटवर्क की गंभीरता उजागर कर दी. राजस्थान एटीएस की जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने 2.23 लाख रुपए का लालच देकर रेलवे ट्रैक को निशाना बनवाया. इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया है.