ETV Bharat / state

शिक्षक पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस कराई मौका तस्दीक

अलवर : जिले के धोलागढ़ देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खेड़ा लग्नपुर के सरकारी शिक्षक पर स्कूल से लौटते समय फायरिंग करने वाले बदमाशों को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया. शनिवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों की शिनाख्त परेड करते हुए मौका स्थल पर लेकर गए, जहां दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की. वही शिनाख्त परेड के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस को अनुसंधान के दौरान पता लगा कि घटना से 2 दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर आरोपी पक्ष की ओर से परिवादी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद शिक्षक पर फायरिंग की गई थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि धोलागढ़ थाने में पीड़ित शिक्षक प्रेम गोपाल शर्मा के परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया कि स्कूल से लौटते समय दो अज्ञात युवकों ने शिक्षक पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान गोली शिक्षक की जांघ में लगी. घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए. प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों कपिल व हार्दिक उर्फ दीपक मीणा को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई गई.