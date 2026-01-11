ETV Bharat / state

कानपुर देहात पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़; दो गिरफ्तार

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 100 व 200 रुपये के नकली नोटो की गड्डियां बरामद की है.

कानपुर देहात पुलिस दो को किया गिरफ्तार
कानपुर देहात पुलिस दो को किया गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 8:55 PM IST

कानपुर देहात: जिले की अकबरपुर थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, पिछले काफी समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जिले में नकली नोट छापने का कारोबार चल रहा है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने मामले के खुलासे के लिए अकबरपुर पुलिस व एसओजी टीम को जिम्मेदारी सौंपी थी. टीम ने मुखबिर की सूचना से जगजीवनपुर से स्वरूपपुर जाने वाले नहर बंबा के पास से दो अभियुक्तों चौबेपुर निवासी रामशंकर चौहान (25) और दादा नगर नौरैयाखेड़ा निवासी धर्मेंद्र सिंह (33) को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 100 व 200 रुपये के नकली नोटो की गड्डियां बरामद की है, जिनकी कीमत 78,500 रुपये है. साथ एक प्रिंटर भी बरामद किया है.


अकबरपुर थाना प्रभारी हरदीप सिंह ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आपस में मिलकर 100 व 200 रुपये की नोटों की फोटो कलर प्रिंट निकाल कर नकली नोट छापते थे. उन नोटों को बाजार में असली रुपयों की आधी कीमत पर बेचकर रुपये आपस में बांट लेते थे. फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है.

कानपुर देहात
KANPUR DEHAT NEWS
KANPUR DEHAT POLICE
KANPUR DEHAT CRIME NEWS
