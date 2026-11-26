ETV Bharat / state

भाजपा नेता पर जानलेवा हमले के मास्टरमाइंड निकले कांग्रेस के दो नेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में हिस्ट्रीशीटर विनीत शर्मा उर्फ कालू और दिलीप शर्मा को गिरफ्तार किया है. दोनों ही घटनाक्रम के मास्टरमाइंड हैं. इस मामले में पहले 6 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं. इनकी निशानदेही पर ही इन दोनों को गिरफ्तार किया है.

एसपी सुजीत शंकर के अनुसार 17 नवंबर की रात को भाजपा नेता कृष्ण कुमार शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था. इसमें उनके दोनों हाथों में फैक्चर हो गए थे. इसके साथ ही सिर पर भी गंभीर चोट आई थी. इस मामले में उन्होंने कुछ बदमाशों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी. जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले में खुलासा हुआ है. इस मामले में पहले जीवन मेघवाल, दीपांशु झावा, अभिषेक, विष्णु मेघवाल, महावीर व सागर वर्मा को गिरफ्तार किया था. इनसे पूछताछ में सामने आया कि मारपीट के मुख्य साजिशकर्ता हिस्ट्रीशीटर विनीत शर्मा और दिलीप शर्मा उर्फ कालू हैं. उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है.

पढ़ेंः डीग में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष: मारपीट में 11 लोग घायल, एक की मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम

दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज हैं 25 मुकदमेः इस मामले में 51 वर्षीय सुल्तानपुर हाल लक्ष्मीपुरम कोटा निवासी विनीत पुत्र ज्ञानेंद्र शर्मा और उसके भाई 49 वर्षीय दिलीप शर्मा उर्फ कालू पुत्र ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार किया है. विनीत शर्मा सुल्तानपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दिलीप शर्मा के खिलाफ आठ प्रकरण दर्ज हैं. इनमें जानलेवा हमला, हत्या, मारपीट, दंगा, अपहरण, दुष्कर्म, छेड़छाड़, लूटपाट, चोरी, तोड़फोड़ व संपत्ति को नुकसान जैसे मामले शामिल हैं. विनीत शर्मा की पत्नी सुल्तानपुर की सरपंच रही थी. बाद में सुल्तानपुर को नगर पालिका में तब्दील कर दिया गया था, ऐसे में नगरपालिका की तत्कालीन अध्यक्ष भी रही हैं.