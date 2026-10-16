शामली पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार; 14 मोटरसाइकिल बरामद
शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये शातिर चोर वाहन चोरी करने के बाद उन्हें उत्तराखंड के इलाकों में खपाया करते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:23 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. शामली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी की गई कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये शातिर चोर वाहन चोरी करने के बाद उन्हें उत्तराखंड के इलाकों में खपाया करते थे.
मामला जनपद शामली का है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झिंझाना थाना पुलिस ऊन-थानाभवन रोड पर संत निरंकारी आश्रम के सामने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर जब उनके कागजात और वाहन की जांच की, तो वह मोटरसाइकिल कांधला थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक हीरो स्प्लेंडर प्लस निकली.
जब पुलिस ने कड़ाई से इन अभियुक्तों से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ऊन-थानाभवन रोड पर स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्ठे से चोरी की अन्य 13 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर लीं. इस प्रकार पुलिस ने कुल 14 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं.
पकड़े गए तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के अंतरराज्यीय वाहन चोर हैं, जो सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम देते थे. पकड़े गए अभियुक्तगण में इंतजार पुत्र मुन्तयाज निवासी मोहल्ला खैल थाना कांधला, रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना, इरफान पुत्र मेहंदा, निवासी ग्राम पांवटी कलां थाना झिंझाना जनपद शामली शामिल है.
नरेंद्र प्रताप सिंह एसपी शामली: एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि झिंझाना थाना पुलिस ने तीन आदमी को गिरफ्तार कि जिसे कुल चोरी की 14 मोटरसाइकिल है. बरामद हुई है जो कि यूपी हरियाणा और दिल्ली से चोरी की हुई गाड़ियां हैं. पकड़े गए तीनों चोर एक पेशेवर चोर है जो पहले से बाइक चुराते रहे हैं.