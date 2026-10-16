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शामली पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार; 14 मोटरसाइकिल बरामद

शामली पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. शामली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी की गई कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये शातिर चोर वाहन चोरी करने के बाद उन्हें उत्तराखंड के इलाकों में खपाया करते थे.



मामला जनपद शामली का है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झिंझाना थाना पुलिस ऊन-थानाभवन रोड पर संत निरंकारी आश्रम के सामने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर जब उनके कागजात और वाहन की जांच की, तो वह मोटरसाइकिल कांधला थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक हीरो स्प्लेंडर प्लस निकली.

​जब पुलिस ने कड़ाई से इन अभियुक्तों से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ऊन-थानाभवन रोड पर स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्ठे से चोरी की अन्य 13 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर लीं. इस प्रकार पुलिस ने कुल 14 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं.