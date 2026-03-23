कोटा: महिला का जानकार निकाला हत्यारा, पैसों के लेन-देन में की वारदात, मौके पर बना दिए लूट जैसे हालत
कोटा में रविवार को हुई महिला की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : March 23, 2026 at 7:55 PM IST
कोटा: शहर के आरकेपुरम थाना इलाके के गणेश नगर में रविवार को हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है. इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है. यह महिला का पुराना जानकार है और महिला से ब्याज पर लोगों को पैसा दिलाता था. आरोपी ने पुराने लेनदेन की एवज में ही महिला की हत्या कर दी. इसके बाद मौका स्थल पर लूट जैसे हालात बना दिए, ताकि किसी को शक नहीं हो.
शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि महिला बृजेश शर्मा की हत्या रविवार को गला दबाकर की गई थी. यह हत्या शनिवार रात 12:00 के आसपास की गई थी, लेकिन इसके संबंध में जानकारी रविवार सुबह ही पता चला था. इस मामले में तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. घटना के मामले में सामने आया कि महिला ब्याज से पैसा दिया करती थी और वह कई लोग उसके पास आकर पैसा भी लेकर जाते थे. वह अपने परिवार से अलग मकान में रह रही थी.
इसे भी पढ़ें- कोटा में महिला की गला दबाकर हत्या, एक दिन पहले आया किराएदार गायब, पुलिस तलाश में जुटी
एसपी ने बताया कि उसके पास आने-जाने वाले लोगों के संबंध में पड़ताल की गई, जिनमें सामने आया कि उसके जानकार पुखराज पारेता ने हत्या की है. वह कोटा से फरार होने की फिराक में था, लेकिन उद्योग नगर इलाके से उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने घटना अंजाम देने स्वीकार कर लिया. उसने यह हत्या भी पैसों के विवाद के चलते ही की है. इस मामले में मकान से गायब हुए मकान मालिक से भी पूछताछ की गई थी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद वह सहम गए थे, इसलिए मौके से चले गए. वहीं, महिला एक ऑटो चालक के साथ लगातार आने-जाने का काम करती थी, ऐसे में उसे पर भी शक होने के चलते पूछताछ के लिए बुलाया गया था.
घर पर लूट के हालत बना दिए: एसपी ने बताया कि आरोपी पुखराज पारेता ने साजिश करके से महिला के घर पहुंचकर मारपीट की और मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी घर में रखी नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और दस्तावेज लेकर फरार हो गया. इस घटना को लूट का रूप देने की कोशिश की. मौके से लूट की गई रकम व आभूषणों की बरामदगी के प्रयास कर रही है.
इसे भी पढ़ें- बेटे के साथ थाने जा रही महिला की कार से कुचलकर हत्या, लेन देन का था दो परिवारों में विवाद