ETV Bharat / state

कोटा: महिला का जानकार निकाला हत्यारा, पैसों के लेन-देन में की वारदात, मौके पर बना दिए लूट जैसे हालत

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ( ETV Bharat Kota )